Pardubice - To je neuvěřitelné! Josef Váňa starší to zase dokázal! I když průběh 121. Velké pardubické České pojišťovny tomu příliš nenasvědčoval, fenomenální žokej vyhrál i letos! Tiumen se v cílové rovince přehnal přes Sixteen a vyhrál potřetí v řadě

Nesmrtelný Váňa: osmý triumf

Famózní, skvělý, nepřekonatelný, úžasný a fantastický Josef Váňa. Poosmé vyhrál Velkou pardubickou. V cíli svedl velký souboj se Sixteen, které věštil úspěch jenom málokdo a většina odborníků ji viděla už v důchodu.

Dostih nakonec dokončilo devět koní. Nechybělo ale moc a budoucí vítěz skončil na Taxisu. Karlsbad spadl a Tiumen se jen tak tak udržel na nohou. Naštěstí svého osmapadesátiletého žokeje nevyklopil. S Josefem Váňou pak jen museli stahovat dvacetimetrové manko. Povedlo se a zpovzdálí kontroloval, jak celé pole vede do cíle dvojice Flambion, Sixteen.

Josef Bartoš legendární bělku, která Velkou pardubickou dvakrát vyhrála, hnal za nečekaným triumfem. Nebýt Tiumena s Váňou, vyšlo by mu to.

Tiumen byl ale v cílové rovince jako přízrak. Zařadil nejvyšší rychlost a vzal soupeřku útokem. A Josef Váňa? Ukázal, že je král. Král Velké pardubické.

Výsledky 121. Velké pardubické České pojišťovny:

1. Tiumen (ž. Váňa),

2. Sixteen (ž. Bartoš),

3. Valldemoso (ž. Andrés),

4. 4. Flambion (Sovka),

5. Mandarino (ž. Kašný),

6. Bremen Plan (ž. Korpas),

7. Aspirant (Lemée).



Do cíle se dostalo 9 ze 14 koní.

Nezničitelný Myška sbíral vavříny

Bloumat areálem a jen se soustředit na „Velkou“? Nic pro Jaroslava Myšku. Naskočil do šesti rámcových dostihů a úvod měl famózní – dvě první a dvě třetí místa. Skvělou taktiku předvedl s koněm Love the Win. Velkou cenu společnosti HP napálil už na začátku a do cíle před sebe nikoho nepustil. „Když musí jít s ostatními koňmi, necítí se moc dobře, takže jsem ho nechal cválat v jeho tempu. No a vyšlo to,“ uculoval se žokej. V Ceně Labe měl ale smůlu. Jeho Ignacio odmítl vyšplhat přes Irskou lavici a Myška se poroučel na zem.

V Ceně Dominika Haška měl Miraino pech

Než odešel do NHL, fandil Železníkovi. Legendární hokejový brankář Dominik Hašek se stal patronem Poplerova memoriálu. Slavný gólman ale nepřinesl štěstí Mirainovi s Dušanem Andrésem, kteří vypadali, že by mohli útočit na vítězství, ale na předposlední překážce Miraino upadl a triumf slavili Ursain s žokejem Josefem Bartošem.

V hledišti i ministři a Dominik Hašek



I přes poměrně chladné počasí závod provázela tradičně skvělá divácká kulisa. Na pardubické dostihové závodiště zavítal i legendární hokejový brankář Dominik Hašek, jehož jméno nesla také cena pro vítěze Poplerova memoriálu.

„Nápad na Cenu Dominika Haška vzešel od vedení pardubického hokejového klubu. Osobně mě to potěšilo,“ řekl Dominik Hašek, který prý na koni párkrát seděl.



„Určitě se ale cítím mnohem lépe v hokejové brance než v koňském sedle,“ usmál se Dominátor, který si na Velké pardubické také vsadil. „Je to tradice a zároveň adrenalin. Vsadit si na Váňu je skoro povinností. Popřál jsem mu hodně štěstí alespoň SMS zprávou a věřím, že se s ním po dostihu osobně uvidím,“ dodala hokejová legenda.



Na VIP tribunách byl k vidění též ministr zdravotnictví Leoš Heger, ministr zemědělství Petr Bendl, ministr obrany Alexandr Vondra či šéf Senátu Milan Štěch.



V publiku nechyběl ani populární zpěvák a herec Ondřej Havelka či olympijský vítěz Martin Doktor.



Sázkaři věřili hlavně Váňovi



U sázkových turniketů se objevil rovněž majitel pardubického hokejového klubu Roman Šmidberský či herečka Východočeského divadla Martina Sikorová, která účinkuje i v nové hře Východočeského divadla Utíkej, Váňo, utíkej! aneb Velká divadelní steeplechase. Možná i proto si nechala ujít příležitost vidět slavný dostih naživo. „Je skoro až neuvěřitelné, co všechno Velká pardubická pamatuje. Uvědomila jsem si to i při zkoušení naší nové hry, která se věnuje tomuto slavnému dostihu na pozadí dějin českého národa. Když jsem přišla na závodiště, úplně mě to dojalo. I pohled na lesík, který má v naší nové inscenaci velmi důležitou úlohu,” konstatovala Martina Sikorová. Ta se Deníku svěřila, na koho si při Velké pardubické vsadila. „Samozřejmě na Josefa Váňu staršího. Je to legenda a po naší nové inscenaci mu fandím snad ještě víc než dříve,” dodala pardubická herečka.



Na legendárního žokeje Josefa Váňu vsázela i šéfka Zastoupení Pardubického kraje v Bruselu Karolína Brennerová: „Josef Váňa starší, to je dostihová legenda, která je slavná nejen v Česku, ale v řadě dalších zemí na světě. Na něj jsem si vsadit musela. To je má srdeční záležitost.”

Reakce Josefa Váni na svoje vítězství Vítěz Velké pardubické: „Jestli přijde Gott, tak to zase zkusím“ A pak že příroda nejde oblafnout. Josef Váňa, žokej, který si během kariéry polámal většinu kostí v těle, vyhrál poosmé Velkou pardubickou. V osmapadesáti letech. „Na hadím příkopě jsem si ale málem urval nohu, dnes to bylo hodně vydřené,“ poznamenal nezničitelný dostihový válečník, který slavil jubileum. Souboj s Taxisovým příkopem svedl popětadvacáté. Když se ale před ním poroučel k zemi Karlsbad, na proslulé překážce jeho pouť za vítězstvím málem skončila. „Mohlo být po nás, ale Tiumen je prostě zvíře. Skočí do příkopu a jde dál, jakoby se nic nestalo. Problém byl už před odskokem. Tiumen, nevěděl, jestli půjde doprava, nebo doleva. Někdo mě holt v krizových chvílích musí držet za zadek. Tiumen je super kůň, myslím, že by na něm vyhrál Velkou pardubickou kdokoliv,“ tradičně zlehčoval svůj úspěch Váňa. Na nejslavnější překážce Velké pardubické nabral velkou ztrátu, ale s Tiumenem ji docela brzy smazali. „Hnal jsem ho dopředu, ale zase jsem ho nechtěl uštvat,“ neztrácel žokej nervy. Když však viděl, v jaké pohodě si to do cíle štráduje Sixteen, měl obavy: „Co bych vám vykládal, Sixteen se splašila a byl jsem si jistý, že ji už nechytím. Tiumen je prostě borec.“ A jestli do Pardubic dorazí Váňa i za rok? „Jestli přijde fandit Karel Gott, tak to zase zkusím,“ vykládal vesele. Zpěvák mu sice slíbil, že dorazí už letos, ale zapomněl, že má koncert.



„Diváky jsem moc nevnímal, ale Tiumen ano,“ přiznal Josef Váňa „Letošní vítězství je pro mě velkým zadostiučením,“ konstatoval osminásobný vítěz Velké pardubické Josef Váňa starší, který po třetí za sebou vyhrál s Tiumenem. „Tentokrát nám trochu zkomplikovalo situaci zaváhání na Taxisu, kdy jsme se propadli hodně do zadní části startovního pole,“ líčil Váňa. „Když už jsem ale na Hadím příkopu viděl, že jsme na tom podobně jako v předchozích dvou letech, kdy jsme vyhráli, říkal jsem si, že to asi nebude tak špatné. Myslel jsem si však, že už tu bílou potvoru Sixteen před námi nedoženeme, ale Tiumen nakonec potvrdil, že je naším nejlepším překážkovým jezdcem na této distanci,“ podotkl fenomenální žokej, který zvítězil v osmapadesáti letech. „Nemůžu za to, že se Velká pardubická běhá v tomto termínu a že jsem nepřekonal rekord nejstaršího vítěze tohoto dostihu. Skákat z okna kvůli tomu nebudu,“ poznamenal Váňa, jehož do cíle hnala i velká divácká podpora. „Sám jsem to moc nevnímal, ale Tiumen ano. Když to slyšel, tak fantasticky zabral,“ podotkl vítěz letošní Velké pardubické, který v cíli dostal od svých kolegů žokejů hobla. „Jak jsem letěl nahoru, chytil jsem se klukům za krky. Nevěřil jsem, že ve finále nedají ruce pryč a nenechají mě spadnout, aby se mě zbavili,“ žertoval Váňa. Ten po skončení dostihu zamířil do lože hlavního sponzora dostihu, aby se pokusil osvětlit svůj názor na zvýšení dotace za vítězství ve Velké pardubické. „Kdyby byla vyšší, stálo by zahraničním majitelům za to, aby sem poslali své koně. Mám k tomu ještě nějaké další výhrady, které bychom mohli diskutovat s vedením hlavního partnera i Dostihového spolku. Věřím, že se nám podaří najít společnou řeč. Když to nepůjde, tak je vyměníme,“ vtipkoval Váňa.