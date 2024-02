To potvrzuje i fyzioterapeut Matěj Jeřábek, který cvičí s pacientem po cévní mozkové příhodě na speciálním vertikalizačním stole Erigo. „Používáme ho pro pacienty, u kterých dojde k omezení hybnosti nohou nebo rukou. Pacienta upoutáme na stůl a pomalu vertikalizujeme. Zlepšuje se tak zatížení vazů, kloubů i svalů a nohy se protahují díky robotickým ramenům,“ řekl fyzioterapeut.

„Pán je po cévní mozkové příhodě. Na přístroji trénuje chůzi lesem přes překážky. Vyhýbá se kamenům, snaží se nešlapat do louží a pak hledá konkrétní zvíře a jeho úkolem je stoupnout na jeho obrázek,“ popisovala dynamický chodník Zebris fyzioterapeutka Eliška Pecinová. Přístroje mají v ústavu v Brandýsu od prosince. „Je to pro nás obrovský pomocník. I pro pacienta je ta terapie úplně jiná, navíc dostává okamžitou zpětnou vazbu a ví, na co si má dát pozor a co zlepšit,“ doplnila Pecinová. Jedna terapie trvá půl hodiny a je pro pacienty mnohem účinnější než klasická rehabilitace na lůžku.

Pacient prochází lesem, uhýbá kalužinám a hledá zajíce. To není žádný výlet, ale jeden z moderních robotických přístrojů, které využívají v Rehabilitačním ústavu v Brandýsu nad Orlicí . Pacienti po cévní mozkové příhodě se díky nim rychleji zotavují.

Přístroj toho za něj udělá až dvacetkrát tolik, co by zvládl při běžném cvičení na lehátku. „Na jednu nohu potřebujeme aspoň 700 opakování za den, a to za 40 minut skoro máme. Když k nám pán přijel, nedokázal ani pořádně pokrčit nohu nebo ji propnout. Nyní je obě sám natahuje, pravou už taky pokrčí. Po pěti týdnech je vidět velká změna,“ dodal Jeřábek.

Robotická tělocvična Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí patří k nejmodernějším v České republice. Její vybavení přišlo Pardubický kraj zatím na šestnáct milionů korun, další přístroje vyjdou na sedmnáct milionů. „Za šestnáct milionů korun jsme vytvořili robotickou tělocvičnu s šestnácti přístroji, mezi které patří speciální robotický rehabilitační stroj pro včasný a bezpečný pohyb neurologických pacientů a lidí upoutaných na lůžko. Erigo přístroj kombinuje postupné napřimování společně s pohybem nohou, který napodobuje chůzi s vhodným zatížením,“ přiblížil jeden ze strojů za miliony hejtman Martin Netolický.

Cévní mozková příhoda je třetí nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Ročně postihne okolo 35 tisíc lidí.

„V Pardubickém a Královéhradeckém kraji bylo v roce 2021 hospitalizováno v iktových centrech asi 1800 pacientů. Když to řeknu laicky, tak jedna třetina odejde domů s minimálními následky, zhruba 600 jich zemře a dalších 600 si jich zaslouží následnou komplexní rehabilitaci. Právě na ně v našem ústavu cílíme,“ vysvětlila Světlana Jeřábková, ředitelka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí.

V současné době však není rehabilitace dostupná pro všechny pacienty, lůžek je totiž málo. V celé republice tuto péči poskytují jenom čtyři zdravotnická zařízení, a to rehabilitační ústav Kladruby, Hrabyně, Chuchelná a Hamzova odborná léčebna. O zařazení do kranioprogramu usiluje také ústav v Brandýsu nad Orlicí. Prvním krokem je právě otevření robotické tělocvičny. „Po nákupu všech přístrojů, které máme v plánu, budeme mít nejmodernější robotickou tělocvičnu v České republice,“ podotkla Jeřábková.

V současné době už má ústav schválený záměr na výstavbu nové multifunkční budovy, kam přemístí celý kranioprogram. „Zde by mělo být patnáct až dvacet lůžek pro pacienty, které bychom mohli přijímat hned po stabilizaci zdravotního stavu, a to nejlépe do čtrnácti dnů po cévní mozkové příhodě,“ dodala ředitelka ústavu. Výstavba pavilonu vyjde na 382 milionů korun. Příprava však nezačne bez zajištění financí ani nasmlouvání nové kapacity lůžek od zdravotních pojišťoven.