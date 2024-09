Distributor reklamních letáků / vyhrazeno pro OZP / oblast Vysoké Mýto, Choceň Distributor/ka reklamních letáků - vhodné pro OZP. Jsme společnost Česká distribuční, která je již 30 let předním hráčem v neadresné distribuci propagačních letáků a v doručování adresných zásilek. Ročně rozneseme takřka 2 miliardy propagačních materiálů. Aktuálně jsme druhým největším zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením v České republice. Součástí naší distribuční sítě je téměř tisícovka těchto zaměstnanců. Distributoři, kteří se pravidelně starají o roznos reklamních a informačních materiálů, jsou tedy základním a nepostradatelným článkem naší firmy. Proto hledáme nové kolegy, kteří naši síť ještě rozšíří. Co u nás budete dělat? - příjem letáků od dopravce a kontrola jejich počtu - příprava letáků k roznosu - roznos letáků ve svěřené lokalitě (s pomocí naší praktické tašky nebo vozíku na kolečkách) do poštovních nebo hromadných schránek či na odkladná místa - potvrzení ukončení roznosu e-mailem nebo telefonem Co od Vás požadujeme? - nemusíte mít žádné speciální znalosti či předchozí zkušenosti, vše vás zaučíme - požadujeme pouze svědomitost a zodpovědnost, zkrátka někoho, na koho se můžeme spolehnout Co Vám nabízíme? - práci ve stabilní společnosti s dlouholetou tradicí a přátelským kolektivem - výhody hlavního pracovního poměru (odvod na sociální a zdravotní, nárok na dovolenou, nemocenskou, započtení odpracovaných let do starobního důchodu, apod.) - dlouhodobou spolupráci - nástup IHNED, popř. dle dohody - individuální a vstřícný přístup k zaměstnancům, pomoc a radu ze strany vedoucího - zkrácený úvazek 10, 15 nebo 20 hodin týdně - dle velikosti sektoru a počtu schránek - pravidelný měsíční hrubý příjem při úvazku 20 hod./týden činí 8 650 Kč - možnost měsíční prémiové složky - flexibilní rozvržení práce dle svých potřeb - místo výkonu práce: okres, dle místa bydliště uchazeče - zaměstnáním u nás nepřicházíte o nárok na invalidní důchod - možnost zkušebního roznosu letáků Jste osoba se zdravotním postižením a nevíte, zda je pro vás práce vhodná? Otestujte se na www.testdistributora.cz. Více informací na www.distribucni.cz. Zaujali jsme Vás? Pak nám, prosím, pošlete životopis nebo nám zavolejte na bezplatnou telefonním linku 800 800 882. 4 725 Kč

