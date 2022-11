Podle organizace Aid to the Church in Need žije 67% světové populace v zemích, kde dochází k vážnému porušování náboženské svobody. To může být až 5,2 miliard lidí. V rámci připomenutí všech, kdo byli a jsou ve světě pronásledování pro své náboženské přesvědčení, se každoročné koná Červená středa, jejiž součástí je po několikáté také kostel svatého Vavřince ve Vysokém Mýtě.