Prvním bodem programu prezidenta Petra Pavla v druhý den návštěvy Pardubického kraje byl ve středu dopoledne statek U Svatého Jána v Kunvaldu poblíž Žamberka. Farmáři ho provedli mezi drůbeží, vyšlápl si i k pastvině ke kravám a koňům. Debatoval přitom se zemědělci o jejich největších problémech. Podívejte se ve fotkách.

Prezident na farmě v Kunvaldu | Foto: Kamil Dubský

Z Kunvaldu se před polednem vrátí do Žamberka, kde se podívá do Muzea starých strojů a technologií. Odpoledne poobědvá se starosty z regionu v Evropském domě v Králíkách, navštíví zdejší sídlo Policie ČR a poslední zastávkou v kraji před návratem do Prahy bude brífink na Kramářově chatě na Suchém vrchu.

Itinerář návštěvy prezidenta Petra Pavla a paní Evy Pavlové v Pardubickém kraji



Středa 22. května

8:45 – 9:15 prohlídka statku U Svatého Jána, Kunvald

9:20 – 10:50 debata se zemědělci, statek U Svatého Jána, Kunvald

11:00 – 12:00 návštěva Muzea starých strojů a technologií, Žamberk

12:30 – 14:00 oběd se starosty, Evropský dům, Králíky

14:15 - 14:45 návštěva Policie ČR, Králíky

15:15 - 15:30 tiskový brífink prezidenta Pavla, Kramářova chata na Suchém vrchu

odpoledne odjezd do Prahy

Podívejte se na záznam včerejší debaty ve Vysokém Mýtě. Petr Pavel tady mluvil s lidmi o svém divokém dětství, Ukrajině i maturitě. A o tom, jak se rozhodl být prezidentem: