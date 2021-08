FOTO: Noční bouřka lámala stromy, hlavně v Dolní Dobrouči a v České Třebové

Co meteorologové předvídali, to se splnilo. I když bouřka netrvala dlouho, o to víc udeřila svou intenzitou. V Pardubicích na Palackého třídě vítr odnesl střechu z panelového domu. Na Orlickoústecku spíš jen lámala stromy.

Noční bouřka strhla střechu paneláku a lámala stromy | Foto: HZS PK

"Střechu jsme zajistili, aby nevisela dolů a nehrozila pádem. Poté jsme odstraňovali popadané stromy - ve Svojanově, Kladrubech n. Labem, Luži, Dolní Dobrouči, Stojicích, Kostelci u Heřmanova Městce i Rabštejnské Lhotě," informovala tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková.