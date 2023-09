/VIDEO, FOTOGALERIE/ Další ročník soutěže krásy Miss Baculaté Křivky hostil kolínský hotel Theresia v sobotu 16. září. Letošní vítězkou se stala Danny Havlíková Hauková, která si zároveň odnesla i titul "Miss Facebook Baculaté Křivky 2023". Miss Sympatie Ulla Popken se pak stala Mariana Kouzelná, která pochází z Ústí nad Orlicí. Dnes žije v Olbramovicích na Benešovsku.

Miss Baculaté křivky. | Video: Deník/Michal Bílek

Miss Sympatie Baculaté Křivky se stala Kuklová, jež se stala i 1. Vicemiss. Miss Sympatie Ulla Popken je Mariana Kouzelná, a 2. Vicemis Baculaté Křivky pro rok 2023 je Lucie Krulíková Venclová.

Podívejte se, co o sobě Mariana Kouzelná (Mašková) napsala počátkem července, ještě jako řadová finalistka letošního ročníku soutěže Miss Baculaté Křivky:

1.) Jmenuji se Mariana Mašková

2.) Jsem z Olbramovic ( Benešov u Prahy) a pocházím z Východních Čech, kde jsem žila téměř celý život.

3.) Pracuji ve školství jako AP s dětmi se speciálními potřebami a také jako profesionální chůva.

4.) Dříve jsem měla spoustu zájmů, kterým jsem měla čas se věnovat a také potřebné zdraví, jako je třeba scénický tanec, hra na flétny, divadelní soubor, výtvarné činnosti aj. V současné době vyplňují veškerý můj volný čas děti, ať už to jsou dcery, či všechny ostatní děti, které mě potřebují a kterým se s láskou věnuji. Když už se přeci jen stane, že mám vzácnou chvilku pro sebe, ráda si přečtu kvalitní dramatickou/psychologickou i odddechovou literaturu, nechám se unášet historií zámků a hradů nebo si odběhnu před kameru jako komparz či do zákulisí jako maskérka.

5.)Chtěla bych být inspirací pro všechny ženy, které se ještě hledají a třeba si ještě tolik nevěří, aby našly svou vnitřní i vnější krásu a nebály se být sami sebou. Aby si šly za svými sny, stejně jako já, byť na prahu čtyřicítky a ráda bych motivovala i ty, které mají podobné, stejné či jiné zdravotní omezení a vedou každodenní boj sami se sebou a svým nemocným tělem, najít energii a smysl v životě jít dál. Protože život je dar a každý tu má svůj úkol a naději to vše nevzdat. Jsem velice empatická, přátelská, spravedlivá a nekonfliktní a s láskou pomáhám ostatním. Hledám v každém to dobré a vážím si i všeho zlého, co mě potkalo, protože jsem díky tomu dospěla a vše mě zocelilo a posunulo zase na mé další cestě.

Mariana MaškováZdroj: fb Miss Baculaté křivky