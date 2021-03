Fotbalový klub FC Jiskra 2008 na halu získal třicetimilionovou dotaci z ministerstva školství, obec vyčlenila pozemek a přispěla více než dvaceti miliony. Až to epidemiologická situace dovolí, sloužit ke sportování bude celému regionu. Že zde podobný objekt chyběl, dokazují zkušenosti z prvních týdnů, kdy ještě hala mohla být v provozu. „Původně jsme si mysleli, že provoz haly budeme dotovat,“ říká starosta Červené Vody Petr Mareš a dodává: „Počítali jsme s jedním milionem korun ročně. Když jsme však porovnali došlé rezervace haly a náklady na provoz, milion zřejmě nebude vůbec potřeba. V ideální stavu bychom se mohli dostat na nulu, což by znamenalo, že si hala na sebe vydělá.“ Objekt je vybaven technologiemi, které sníží provozní náklady.

Zdroj: DeníkMultifunkční hala byla pro Miroslava Švestku a jeho projekční kancelář srdeční záležitostí. „Jsem Červenovoďák, také jsem tu starostoval a místo pro sportovní halu měl už dávno vyhlédnuté,“ podotýká Švestka. Těší jej, že Červená Voda má objekt, který vyhovuje pro pořádání veškerých sportů. „A o něm všeobecně platí, že je všude potřeba,“ dodává. Co by hale přál, je nasnadě. Návrat do normálních časů, už bez korony.

Hala bude sloužit sportovním klubům pro ligové zápasy a tréninky, ale i amatérským sportovcům pro pravidelný sport. Má široké spektrum využití, hrát se v ní může florbal, badminton, futsal, fotbal, tenis, ale i florbal, basketbal, volejbal, nohejbal nebo házená. „Když jsme při hledání inspirace objížděli haly, většinou byly v létě prázdné. Sporty jako tenis a podobně se v létě přesouvají ven. My jsme ji zaměřili na sporty, které se odehrávají v hale v zimě i v létě a doufáme, že bude naplněná po celý rok,“ uzavírá červenovodský starosta. Příjemně překvapen je i zájmem o sedm metrů vysokou horolezeckou stěnu.