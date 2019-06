FOTO: Gymnáziu k výročí popřáli Boris Prýgl a Jana Ženková

V českotřebovském kulturním centru se v první červnový pátek slavilo. Co? 110 let místního gymnázia, a to koncertem Borise Prýgla a Jany Ženkové za klavírního doprovodu Ahmada Hedara. Večer slavných operních a operetních melodií si nenechaly ujít desítky lidí.

Autor: Iva Janoušková