U příležitosti korunovace krále Karla III. a královny Camilly budou vlát v sobotu 6. května ve Velké Británii vlajky vyrobené v České republice. Firma Velebný & Fam z Ústí nad Orlicí zhotovila 800 britských vlajek, výroba jí trvala čtvrt roku. Řekl to majitel společnosti František Velebný.

Ke korunovaci krále Karla III. šili v Ústí nad Orlicí vlajky o 106 | Foto: Velebný & Fam

"Na korunovaci Karla III. je to veliká zakázka. Je to pro nás produkce na kvartál. V Británii máme partnera, který obhospodařuje britský trh, vlajky si objednal pro palác a tuto speciální příležitost. Je to pro nás prestižní záležitost," řekl Velebný. Určitě bude v sobotu sledovat v televizní přenos, dodal.

Rodinná firma má třísetletou tradici v šití a vyšívání slavnostních praporů. V roce 2014 vyhrála výběrové řízení na výrobu britských vlajek. Ročně jich ušije kolem 1500. "V Británii je velká tradice mít vyvěšenou vlajku, téměř každý rodinný dům je osazen držákem, stožárem na vlajku. Díky tomu tam je velký odbyt. Šité vlajky vydrží třeba dva roky proti tištěným, které vydrží půl roku až rok, pak se začnou 'sypat'," řekl Velebný.

Britské vlajky pro venkovní použití na stožáry mají rozměry zhruba metr na dva metry a jsou větší než české.

Ze 70 procent má firma Velebný & Fam zákazníky v zahraničí. Většinou dodává vyšívané prapory či znaky do německy mluvících zemí, ale dováží také do dalších evropských zemí a do Afriky, Ameriky či Austrálie.

Na látku pracovníci firmy narýsují vzory, nastříhají je na 32 dílů, které se postupně sešijí. "Britská vlajka je poměrně komplikovaná. Na ušití je jedna z nejtěžších. Vlajky se osazují tkaničkou, dřevěným kolíčkem, to se pak obtáčí kolem stožáru. V Británii nemají karabiny," řekl Velebný.

Vlajky, které budou v ulicích, se šijí z polyesterů. Mají větší odolnost kvůli proměnlivosti počasí. Látka má větší gramáž. "Na konec vlajky se všívá něco jako zdravotnická gáza, eliminuje efekt biče. To je nejčastější opotřebení vlajky, ona se ve větru ušvihá a začne se rozpadat," řekl Velebný.

Ke korunovaci krále Karla III. šili v Ústí nad Orlicí vlajky o 106Zdroj: Velebný & Fam

Šití venkovních vlajek je sériová výroba, jiná než speciální vyšívané zakázky. "Vyšívané prapory pro hradní stráž jsou nejvyšší kvalita. Tahle zakázka pro Británii je takzvaně spotřební kvalita, musí mít správné rozměry, musí mít správné úhly, ale je to konfekce, sériová výroba, není to tradiční umělecká práce," řekl Velebný.

V Česku je tradice vyvěšování státní vlajky menší, běžně majitelé domů je před nemovitostmi nemají. Zákazníky jsou v tuzemsku obce nebo zahraniční firmy. Podle Velebného jeho společnost vyrobí jakoukoliv vlajku nebo prapor. "Máme vlastní grafické studio, tatínek je heraldik a výtvarník. Vše máme pod jednou střechou," dodal Velebný.

Trh s textilem se postupně proměňuje, polyesterové látky jsou k běžně dostání, komplikovanější je to u jiných materiálů, řekl podnikatel. "Výrobci nás tlačí do větších odběrů. Dřív jim stačilo, že koupíme 20 nebo 30 metrů, dnes chtějí prodávat dvousetmetrové náviny. Pro nás je to nákladné a komplikovanější z důvodu skladování. Zase se dostaneme na zajímavé množstevní ceny, ale některé látky máme na roky, protože některé barvy se používají výjimečně," řekl Velebný.

