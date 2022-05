FOTO: Centrifuga, kolotoče i střelnice. Do Letohradu konečně zase přijela pouť

Do Letohradu se po dlouhé covidové pauze naplno vrací tradiční a oblíbená kopečková pouť. Světští kolotoče roztočí od pátku do neděle, a to na Václavském náměstí v Letohradě a na Bečvárně pod Letohradským zámkem. Podívejte se na fotografie z minulých ročníků a připomeňte si slavnostní pouťovou atmosféru.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte