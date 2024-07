Zbytek radniční koalice v České Třebové po nedávné rezignaci 1. místostarostky Zuzany Nejedlé a odchodu jejího sdružení Nestraníci do opozice společně sepsal dohodu o pokračování spolupráce. Rada města má nově osm členů místo původních devíti, přičemž vedoucí 3PK v ní má 6 členů místo původních pěti a koaliční ODS dva členy místo jednoho. Martin Formánek z ODS se stal nově druhým, ale neuvolněným místostarostou, nahradil tak Petru Válkovou z 3PK, která je nově 1. místostarostkou. Jména nových dvou radních zatím nejsou známa.

V úterý 9. července podepsalo sdružení nezávislých kandidátů 3PK pro prosperující Českou Třebovou a Občanská demokratická strana dohodu o pokračování spolupráce při správě města. Nová koaliční smlouva vznikla na půdorysu té původní z roku 2022 potom, co jeden ze tří subjektů, jež ji po komunálních volbách podepsali – politické hnutí Nestraníci s podporou Třebováků PRO Zdraví a Sport – podal 1. července 2024 její výpověď.

V nově uzavřené dohodě se již v úvodu píše: „3PK ČT a ODS se na základě výsledků voleb …, a také na základě zkušeností z dosavadní spolupráce, dohodly na pokračování spolupráce při správě města ve volebním období 2022 až 2026“. Dohoda přichází po jednostranném vypovězení smlouvy ze strany třetího subjektu.

„Spolupráce má smysl, pracujeme na mnoha strategických investicích pro Českotřebováky, počínaje městskou knihovnou a novým pavilonem pro seniory, množstvím oprav ulic ve městě konče. Chceme své sliby dotáhnout a pracovat pro město konstruktivně,“ řekl po podpisu dokumentu starosta města Zdeněk Řehák.

V preambuli nové dohody obě uskupení shrnují, co se za poslední dva roky koalici podařilo – a to na základě společného vyhodnocení původních programových tezí. „Za uplynulé období se podařilo nastavit a upravit řadu nezbytných procesů v oblasti řízení města, jeho hospodaření a majetkových vztahů. Došlo také k narovnání cen v oblasti majetkových záležitostí vytvořením cenové mapy pro prodej městského majetku. Byla zahájena příprava řady strategických záměrů a investic města: městská knihovna, nový pavilon domova pro seniory, rekonstrukce krytého plaveckého bazénu, výměna veřejného osvětlení, rekonstrukce sportovišť, řešení problémů vyloučené lokality a zpracování Plánu sociálního začleňování města ČT do roku 2027, studie sídelní zeleně, spolupráce na modernizaci železničního uzlu a další,“ píše se v dohodě.

Podle 3PK ČT a ODS jim společný mandát na započaté činnosti a projekty umožňuje nejen plynule navázat, ale i dále je rozvíjet.

„Před dvěma lety jsme se na programu dohodli, za nás se od té doby nic nezměnilo, stále s programem souhlasíme, proto není důvod, abychom z koalice odcházeli,“ vysvětlil lídr kandidátky ODS a radní města, Martin Formánek. Obě uskupení se shodují také v tom, že prioritou zůstává stabilizace rozpočtu města s cílem zlepšit finanční prostor pro jeho dlouhodobý rozvoj.

Co se ve vedení města na základě dohody změní, je obsazení rady města. Ta po rezignaci radních z řad Nestraníků pracuje v šesti, tři místa jsou momentálně neobsazená, včetně místa uvolněné místostarostky. Na základě dohody se stane Petra Válková 1. místostarostkou v uvolněné funkci, 2. místostarostou bude Martin Formánek, který bude ovšem funkci vykonávat jako neuvolněný při svém civilním povolání. Rada bude doplněna o jednoho radního z obou uskupení, deváté místo zůstane prozatím neobsazené.

Obě uskupení se zavázala případné spory řešit formou smírčího řízení, které by jakékoli rozpory urovnalo dřív, než by eskalovaly.

„Nestraníkům, Zuzaně Nejedlé i jejich dalším radním za jejich práci pro město děkujeme. Jejich odchod z koalice respektujeme. Věříme, že i jako opoziční zastupitelé budou nadále podporovat cíle, které spolu s námi před dvěma roky odsouhlasili svým podpisem. Věřím, že společně budeme pracovat pro rozvoj České Třebové,“ uzavírá starosta města Zdeněk Řehák.