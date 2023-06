Podle něj hned bylo jasné, že stroj bude čtyřkolový a bude vozit náklad do první linie. „Nyní tam materiál tahají v bednách a zraněné odnášejí v plachtě. Motúčko jsme modifikovali tak, aby bylo použitelné pro armádu,“ upozorňuje podnikatel a dodává, že hlavní využití vidí v tom, že na bojiště poveze proviant nebo munici a zpátky raněné.

„Bylo jasné, že bude nutné reagovat zbrojní výrobou. Přemýšleli jsme, jak bychom mohli přispět. Zbraně nejsou naše parketa, tak jsme se zaměřili na to, co nám je vlastní, tedy stroj, který se umí pohybovat v náročném terénu a hodně toho uveze,“ vysvětluje šéf společnosti Isolit Bravo.

Vozím drony na Ukrajinu. To je pro změnu kampaň jednoho Liberečáka:

„Vyrážíme za deset minut. V Kyjevě vyložíme jeden z dronů, v Charkově další dva a také potraviny a drogerii. S pomocí jsme tam byli už několikrát,“ říká šofér Vídeňský. Krátce na to s kolegou vyráží na cestu dlouhou zhruba 1 700 kilometrů.

Tým okolo mladých konstruktérů Filipa Chalupníka a Filipa Vaníčka vyvinul a vyrobil dvě verze vozítek určených k transportu raněných, které se liší délkou. Další dva drony budou sloužit k dopravě materiálu v nebezpečném prostoru. Jeden je kolový, druhý pásový. Na frontu se vydaly tři kratší stroje pro převoz raněných. Mohou jet rychlostí čtyři nebo osm kilometrů za hodinu.

Firma Isolit-Bravo se pomoci Ruskem napadené Ukrajině věnuje intenzivně a od počátku - ZDE

Vozítko se řídí jako hračka na ovládání. Jedna páčka slouží na pojezd dopředu a dozadu a druhá na zatáčení. „Baterie vydrží šest až osm hodin při plné zátěží 200 kilogramů a jízdě po rovině. V prudkém terénu se samozřejmě vybíjí rychleji, stejně jako při použití vyšší rychlosti,“ vysvětluje Filip Chalupník, zatímco Filip Vaníček vyjíždí s dronem z výrobní haly. Nejprve sám řídí, později přechází na dálkové ovládání.

Mají vyzkoušený dosah 400 metrů, ale mohl by být až jeden kilometr. Potom se však už obtížně řídí, protože řidič ztrácí vizuální kontakt. „Svahová dostupnost je 35 stupňů. Má to také naviják o síle 1 100 kilogramů, který se dá odejmout a díky vlastní baterii a dálkovému ovládání použít samostatně,“ popisuje Vaníček.

Zdroj: Stanislav Ďoubal

Terénní dříč a odolný pomocník

Vývoj každého stroje trval podle konstruktérů přibližně 100 hodin, montáž a výroba zabrala zhruba dvacet pracovních dní. Kromě baterie jsou veškeré součásti dronu vyrobené v Jablonném nad Orlicí. Díky tomu je možné dron pro odvoz raněných vyrobit za přibližně 200 tisíc korun.

„Z motúčka není pouze ocelová konstrukce. Pokud bych si to chtěl vymyslet, vyvinout a vyrobit celé sám, stálo by to řádově desítky milionů. Jenom výroba pneumatiky přišla na téměř dva miliony korun,“ podotýká Chalupník.

Firma Isolit-Bravo pomáhala Ukrajině proti Rusku už od války na Donbasu v roce 2014:

Na Ukrajinu opět vyjíždí konvoj se 110 tunami české pomoci

Právě pneumatiky dělají z dronu terénního dříče a odolného pomocníka na bojišti. „Bezdušové pneumatiky jsou vyvinuté u nás ve firmě právě pro tyto vojenské stroje. Jsou vyrobené z tvrdší gumy, než je na motúčku, aby unesly větší zátěž. Při jízdě do kopce se ve vyšší zátěži mění na pás a lépe zabírá. Znamená to, že se lamely pod zátěží zploští a vznikne větší třecí plocha,“ vysvětluje Vaníček.

Průmyslové špionáže se konstruktéři neobávají, i když připouštějí, že pokusy o napodobení existují.

„Ona už vlastně probíhá v tom smyslu, že se konkurence snaží vyrobit kopie našeho motúčka, ale moc je jí to nedaří. Naše největší know-how je v motorech, které mají obrovský krouticí moment a extrémní výdrž,“ konstatuje Chalupník.

Cesta na Ukrajinu by měla dvojici řidičů kamionu trvat přibližně čtyři dny. „Máme hotové další tři stejné kusy, které můžeme dodat. Pokud se osvědčí a bude zájem, jsme schopni vyrábět dále,“ ubezpečuje Kvido Štěpánek.