„Vzhledem k situaci jsme se rozhodli ukončit spolupráci s ruskými a běloruskými firmami, to znamená, že jim aktuálně neprodáme nic,“ řekl vedoucí marketingu firmy CZ Loko Michal Schaffer.

Společnost se k situaci vyjádřila hned ve čtvrtek ráno na svých facebookových stránkách. „To, co se nyní děje na Ukrajině, je naprosto bezprecedentní, agresivní a zbabělý útok na svobodnou zemi, který do civilizovaného světa 21. století prostě nepatří. CZ Loko hluboce soucítí se všemi obyvateli Ukrajiny, ať už jsou jakékoliv národnosti nebo vyznání. Rusko opět ukázalo, že základní hodnoty jako slušnost, ohleduplnost a respekt jsou mu cizí a nemá naprosto žádné zábrany,“ uvedla.

Firmy v Pardubickém kraji, které zaměstnávají ukrajinské pracovníky, se shodují, že situace pro ně není lehká. Čekají, co se bude dít. Jednou z nich je Rieter z Ústí nad Orlicí, kde vyrábí stroje na předení.

„Situace je pro naše zaměstnance z Ukrajiny pochopitelně velmi složitá. O žádných hromadných odjezdech však v tuto chvíli neuvažují. Spíše řešíme snahu některých pracovníků dostat do České republiky alespoň své děti. Situace se samozřejmě může změnit, proto vše na denní bázi monitorujeme, se zaměstnanci intenzivně komunikujeme a budeme se je snažit v této nelehké chvíli maximálně podpořit,“ sdělil vedoucí personálního oddělení Richard Bednář.

Počet Ukrajinců zaměstnaných na území Pardubického kraje.Zdroj: Úřad práce PK

Ukrajinci představují jednu z největších menšin, které na území Pardubického kraje pracují. Nejčastěji jsou to dělníci ve stavebnictví, operátoři výroby, uklízeči a řidiči. Úřady práce v Pardubickém kraji v posledních dnech obdržely několik telefonátů s dotazy, zda Ukrajinci musí odcestovat ze země, když jim končí vízum.

„Odkazovali jsme je na informace z portálu ministerstva vnitra, kde jsou pro občany Ukrajiny pokyny, jak postupovat v těchto případech,“ řekl ředitel krajské pobočky úřadu práce Petr Klimpl.

Na území Pardubického kraje je v současné době zaměstnáno 12 164 Ukrajinců. Nejvíc jich je na Pardubicku (7405), pak následuje okres Ústí nad Orlicí (1865), dále Chrudimsko (1636) a nejméně jich pracuje na Svitavsku (1258).

„Lidé z Ukrajiny pracují nejčastěji ve stavebnictví jako dělníci v oblasti výstavby a údržby budov, ve výrobě jako montážní dělníci, operátoři výroby a dále jsou zaměstnáni na pozicích pomocníci a uklízeči, řidiči nákladních automobilů,“ uvedl Klimpl.

V současné době žádný pokles počtu pracovníků z Ukrajiny v kraji nepociťují. „Pokud by začali rušit pracovní poměry, úřad práce se to dozví s drobným zpožděním. Je to dáno lhůtou 10 dnů, dokdy mají zaměstnavatelé povinnost oznámit ukončení pracovního poměru cizinců,“ dodal Klimpl.