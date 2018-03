Finanční úřady vyrážejí do terénu

Orlickoústecko - Termín pro odevzdání daňových přiznání se nezadržitelně blíží. Tradičně v tyto dny bývají na finančních úřadech fronty, ačkoliv jde přiznání podat i elektronicky. Finanční úřady v okrese proto posílají úředníky do terénu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

V pondělí vyrazili za lidmi do Lanškrouna a České Třebové, kde mohli lidé odevzdat přiznání k dani z příjmu fyzických osob na radnicích. Výjezdy budou pokračovat. Do Lanškrouna se vrátí ještě ve středu a za týden v pondělí. Do České Třebové vyrazí úřednice v pondělí 19. března.

Finanční úřad pošle pracovníky i do Jablonného nad Orlicí, a to 20. března, do Králík 21. a 26. března. Do Letohradu za lidmi přijedou úřednice 26. března.