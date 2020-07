Ve filmové verzi příběhuo toulavém psu Gumpovi se objeví známí herci, například Eva Holubová, Bolek Polívka, Karel Roden, Richard Krajčo, Karel Vémola nebo Nela Boudová. „Vážím si toho, že si mě vybrali jak autor knížky Filip Rožek, tak i režisér F. A. Brabec,“ potěšilo „herce“ Zbigniewa Czendlika. „Napadlo je, že obsadí skutečného faráře. Takže moje role není nějak zvláštní, hraju prostě sám sebe. Zajímavé na tom bylo, že ani Filip Rožek ani F. A Brabec nevěděli, že se s Bolkem Polívkou známe. Takže to pro ně bylo o to příjemnější překvapení, když o tom se mnou mluvili,“ dodává farář. Že roli přijme se rozhodl poté, co si knížku přečetl.

Jak Czendlik podotýká, není herec, i když povolání faráře předpokládá umět vystupovat před lidmi. K hercům má velký respekt. „Dokáží zahrát nejen slovem, ale celým svým tělem. Pro mě to natáčení bylo poučné, protože se z několika úhlů točí stále stejné scény, Bolek mě mohl pozorovat, některá gesta mě naučil, na některé věci upozornil. Říkal mi: ‚Ty děláš velká gesta.‘ Já na to: ‚No jo, když já jsem zvyklý z kostela, že dělám velká gesta, aby mě lidé viděli.‘ Bolek ale namítl: ‚Na tom place je to tvoje velké gesto monumentální gesto, musíš ubrat‘,“ vypráví o natáčení.

Pro lanškrounského faráře to nebyl první film, ve kterém měl možnost si zahrát. A i když v Gumpovi to bude co do velikosti role štěk, nelituje, natáčení bylo příjemné. „Ve druhé polovině srpna mě čeká ještě jeden natáčecí den. Budu tam u pohřbu. Na pohřby jsem odborník, protože jsem hrál i ve filmu Ireny Pavláskové Fotograf, kde jsem pohřbíval první Saudkovu ženu,“ říká Czendlik s nadsázkou. Na své roli v Gumpovi si cení i toho, že v ní nemusí moc mluvit. Situace, které se ve filmu odehrávají, budou komentované pohledem psů. Ti totiž v příběhu hrají hlavní roli.

Czendlik psa měl, když se přistěhoval do Lanškrouna. „Měl jsem vlčáka, když zahrada ještě byla prázdná. Byl to takový můj ochránce, jmenoval se Šéf. To byl pes, kterého jsem dostal. Neuměl jsem ho vychovat, to spíš on vychovával mě. Dodnes mám určité výčitky svědomí. Jednou mě naštval a já jsem ho uhodil vodítkem. Neuvědomil jsem si však, že opačným koncem, na kterém byla karabina. On zakňučel. Dodnes se mi to zakňučení vybavuje. Možná je to už dvacet let, ale stále si to vyčítám. Ten pes mi to určitě odpustil, ale říkám si, jestli mi to Pánbůh nahoře odpustí,“ přemítá Czendlik, pro kterého je film o psech a lidech příležitostí, jak se vypořádat s nešťastnou vzpomínkou.

Premiéra filmu je plánována na prosinec. Podle režiséra F. A. Brabce bude Gump odlišný od příběhů jiných psích hrdinů svou opravdovostí. „V rolích psích herců lidé neuvidí cvičené psí profesionály, ale opravdové psy pocházející z množíren a útulků. Tenhle poetický rodinný film má ukázat hlavně sílu psí lásky a neutichající naději,“ říká režisér.

O Gumpovi



Kniha Gump – Pes, který naučil lidi žít. Gump přináší syrový a autentický příběh, vystavěný z reálných zkušeností člověka, který se celý život věnuje záchraně týraných psů a odhalování psích množíren a napravování křivd, kterých se lidé dopouští na nejlepším příteli člověka.



Kniha je součástí charitativního projektu Gump – Protože to nevzdám, do kterého se zapojily české celebrity a společně nazpívaly píseň.