Eura na singletracky budou. Zatraktivní Peklák i Zdobnici

Česká Třebová – Napoprvé zklamání, na druhý pokus to vyšlo. Region Orlicko – Třebovsko dostane dotaci na vybudování singletracků.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Stezky pro horská kola vzniknou na Pekláku v České Třebové. Do projektu se původně zapojilo jedenáct českých a polských měst, ale žádost o evropské dotace byla vyřazena kvůli chybám v dokumentaci na polské straně. Pro města Ústí nad Orlicí a Česká Třebová to bylo velké zklamání, protože do projektu vložila nemalé prostředky. Ale nevzdala to a přihlásila ho znovu, ovšem už štíhlejší. Partnery Regionu Orlicko – Třebovsko jsou nyní na polské straně Bystřice Kladská a na české Zdobnice.



Projekt byl dokonce z dvaapadesáti žádostí o dotaci z programu určeného na přeshraniční spolupráci Čechů a Poláků vyhodnocen na prvním místě.



„Projekt o rozpočtu 1,6 milionu eur obdrží 85 procent dotace Evropské unie ve výši 1,3 milionu eur,“ uvedla jeho manažerka Renata Šedová.



Na Pekláku má vzniknout 15 kilometrů singletracků střední a vyšší obtížnosti, 4 kilometry rekonstruovaných sjezdových tratí a 25 kilometrů navazujících MTB tras po lesních cestách. Vybudováno bude také nástupní místo s parkovištěm a zázemím pro cyklisty.



PARKOVIŠTĚ JEŠTĚ LETOS?

Kdy se začne stavět, bude podle českotřebovského starosty Jaroslava Zedníka záležet na tom, jak rychle se podaří vyřídit veškeré formální záležitosti spojené s podpisy smluv a vyřízením stavebních povolení.



„Rádi bychom v letošním roce zahájili hlavně stavbu parkoviště, tedy u nástupní plochy na singletracky, a alespoň upravili čtyři a půl kilometru sjezdových tratí podle projektu,“ uvedl Jaroslav Zedník.



Očekává, že singletracky bude mít pozitivní dopad na zvýšení turistického ruchu. „Už před spuštěním projektu jsme si dělali monitoring v Jeseníkách i v Krkonoších a Jizerských horách, kde byly singletracky otevřené. Určitě se tím zvýší zájem o naši lokalitu,“ řekl českotřebovský starosta.



Rád by, aby Peklák měl co rekreantům nabídnout po celý rok a disponoval zaměstnanci, kteří se o něj budou starat celoročně, v létě o adrenalinové atrakce, v zimě o sjezdové tratě.



Vedle Pekláku se budou za evropské peníze stavět pod hlavičkou Singletrack Glacensis další tratě ve Zdobnici na Rychnovsku, kde vznikne 10 kilometrů nižší a střední obtížnosti, zábavný pumptrack a cvičný trail pro děti, a v Polsku. Polský areál Spalona má nabídnout 15 kilometrů tras nižší obtížnosti a Miedzygorze pak 19 kilometrů singletracků střední obtížnosti, v návaznosti na stávající traily na masivu Králického Sněžníku bude výzvou i pro náročné sportovce.



BUDE POKRAČOVÁNÍ?

Zcela u ledu nejsou ani tratě z původního projektu. „Partneři Singletracku Glacensis mají vyprojektované další singletracky a uvažují o podání navazujícího projektu, kdy by mohla být realizována například druhá etapa Bike resortu Orlicko – Třebovsko – Andrlův chlum v Ústí nad Orlicí a další traily v Polsku,“ dodala Renata Šedová.