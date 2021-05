Své zboží ve vratných obalech začala prodávat lidem po celém Česku prostřednictvím e-shopu. Potraviny i další produkty tak zákazníkům přijdou přímo domů. „Novým e-shopem jsme zpřístupnili možnost udržitelného a jednoduchého nakupování pro všechny,” říká zakladatel firmy Vratné lahve Marek Lukesle.

Chrudimákům, kteří se snaží v Česku rozšířit možnost bezodpadového nakupování, navíc pomohl koronavirus. Epidemie nemoci covid-19 totiž přiměla nakupovat na internetu i ty, kteří to dříve neměli ve zvyku. Nyní je to pro mnohé denní chléb. „Na vzniku e-shopu jsme pracovali několik měsíců, ale současná situace pro nás byla velkou motivací spustit ho co nejdříve. Věděli jsme totiž, že obliba nakupování potravin na internetu bude čím dál větší,“ vysvětluje Lucie Vostřelová z Vratných lahví.

Jenže co udělat se skleněnými lahvemi, v nichž potraviny chodí? Firma je samozřejmě chce dostat zpět, jelikož do nich zabalí potraviny pro další spotřebitele, díky čemuž nevzniká v podstatě žádný odpad. „Návratnost sklenic u pravidelných zákazníků je nyní kolem 85 procent, celkem se nám podařilo ušetřit přes 190 tisíc jednorázových obalů,” počítá Lukesle. Aby se tedy společnosti obaly co nejvíce vracely i z online nákupů, posílá bezodpadový obchod sklenice ve speciálních Vratných boxech. Ty mohou lidé bezplatně odevzdat na Zásilkovně, jež má v Česku přes čtyři tisíce poboček a která boxy vrátí do Vratných lahví. Tam je zaměstnanci naplní dalšími objednávkami. „Na boxu se navíc nachází prostor pro nápady a eko-tipy zákazníků, ale také mapa, do které zákazník může udělat puntík podle toho, kde se box nacházel. Baví nás sledovat, který box je největší cestovatel,” popisuje Lukesle. Nejen že se tak ušetří obalové materiály, ve kterých by byly zabaleny potraviny, ale taktéž nepřibývá odpad tvořený posíláním balíků.

Hlavní myšlenkou nového e-shopu je umožnit rychlý a jednoduchý nákup běžných potravin ve skleněných zálohovaných lahvích a rozšířit tak udržitelné nakupování. „Pozitivní ohlasy a velký zájem o zodpovědné nakupování potravin je to, co nás žene už několik let kupředu,” dodává Lukesle.