Na nálepkách s roční platností se nově objeví Emmou navržený design – obraz běžkařky, která v zasněžené krajině jede po stezce. Za čelní sklo si je nalepí víc než 300 tisíc vozidel, které míří do wisconsinských národních parků a lesů. „Zimní sporty jsou hlavní atrakcí v našem státě, proto je velmi vhodné, že budou znázorněny na vstupních nálepkách pro rok 2021,“ konstatoval jednatel společnosti Wisconsin State Park System Mark Aquino.

Zdroj: archiv Gymnázia Žamberk

Emma Džurbanová strávila uplynulý školní rok na Rice Lake High School, Žamberk pojí s Rice Lake ve státě Wisconsin partnerská smlouva. „Nejdřív jsem si říkala, že jsem namalovala to první, co mě napadlo. Když jsem však nad tím chvíli přemýšlela, uvědomila jsem si, že jsem navrhla to, co mi nejvíc připomíná Wisconsin a místo, kde jsem bydlela. Byla jsem tam deset měsíců a z toho sedm mrzla, tak asi to mě inspirovalo k vytvoření zimní krajiny. Běžkování je navíc jednoduchý způsob, jak ji objevovat,“ uvedla Emma Džurbanová. Některé národní parky ve Wisconsinu navštívila. „Je jich tam hrozně moc, podívat se do všech nejde,“ konstatovala. Vyhrát soutěž, která je pro studenty wisconsinských středních škol pořádána už třicet let, se Emmě podařilo šťastnou náhodou. Na Rice Lake High School docházela do hodin zaměřených na grafický design. „Návrh jsme posílali všichni ze třídy. Když mně pak pořadatelé volali, to už jsem byla doma, v první chvíli jsem byla překvapená, kdo mi volá a proč, protože už jsem na tu soutěž zapomněla,“ usmívá se Emma.

Stejně jako jiné zahraniční studenty i její pobyt silně poznamenala celosvětová pandemie. Omezené byly možnosti cestování a poznávání této země. „Amerika je tak velká, že člověk by tam mohl být hrozně dlouho a stále by měl co objevovat,“ uzavírá studentka. V současné době se připravuje na komisionální zkoušky, aby mohla od září v Žamberku pokračovat ve studiu se svou původní třídou.