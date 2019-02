STAVBA „ELEKTRIZACE TRATI VČETNĚ PEÚ LETOHRAD – LICHKOV ST. HR.,

1. STAVBA LETOHRAD ( MIMO ) – LICHKOV ST. HR.“ ZAHÁJENA

Letohrad, 20. srpna 2007 – Dnes byla zahájena stavba elektrizace železniční trati v úseku Letohrad – Lichkov – st. hranice Polsko. Jedná se o investiční akci s významem přesahujícím hranice ústeckoorlického regionu, která probíhá pod názvem „Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad – Lichkov st. hr., 1. stavba Letohrad ( mimo ) – Lichkov st. hr.“. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, projektovou dokumentaci vypracoval SUDOP Brno, spol. s r.o. a zhotovitelem je „Sdružení Lichkov“, jehož členy jsou akciové společnosti Viamont DSP Ústí nad Labem, Stavby silnic a železnic Praha a Skanska DS Praha.

Projekt, jehož celkové stavební náklady dosáhnou 1,54 mld. Kč bez DPH, je financován Státním fondem dopravní infrastruktury. Jedná se o projekt, který je v seznamu prioritních projektů železniční infrastruktury v Operačním programu „Doprava“ Ministerstva dopravy pro schválení spolufinancování Evropskou komisí v letech 2007 – 2013. Hlavní význam elektrizace trati Letohrad – Lichkov st.hr. spočívá především ve vedení dálkových rychlíků a tranzitních nákladních vlaků na trase Polská republika (Štětín, Gdyně, Gdaňsk, Poznaň, Wroclav) - Česká republika – Slovenská republika – Maďarsko a dále jih Evropy v elektrické trakci bez stávajících přepřahů lokomotiv v žst. Letohrad a tím krácení jízdních cestovních dob a zvýšení atraktivnosti mezinárodních přeprav přes a do ČR. Na elektrizovanou trať Letohrad – Lichkov st.hr. navazuje ze severu přilehlá trať železnice Polské republiky (PKP Polskie linie kolejowe S.A.), která bude současně s elektrizací trati Letohrad – Lichkov st.hr. polskou stranou elektrifikována v úseku státní hranice PR – ČR do žel.stanice Międzylesie, kde naváže na již elektrifikovanou trať Międzylesie – Bystrzyca Kłodska – Wrocław.

Kromě samotné elektrifikace předmětného úseku je cílem stavby dosažení co nejvyšší traťové rychlosti, zvýšení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a dosažení traťové třídy zatížení D4 UIC. Výrazně se rovněž zvýší komfort cestujících - všechny stanice v úseku získají buď zcela nová nebo modernizovaná nástupiště, přičemž budou zvýšeny nástupištní hrany, což usnadní výstup a nástup cestujících. Cestující veřejnost rovněž ocení nový informační systém, stejně jako modernizované osvětlení ve všech železničních stanicích na předmětném úseku. Během stavby bude zrekonstruováno 23 železničních přejezdů, kde budou osazeny nové celopryžové konstrukce a rekonstruovány světelná signalizační zařízení, což významným způsobem přispěje i k bezpečnosti a komfortu automobilové dopravy.

Důležitou oblastí, na kterou se tato stavba rovněž zaměřuje, je bezpečnost železničního provozu. Za tím účelem bude v celém úseku zřízeno kompletně nové automatické zabezpečovací a sdělovací zařízení. Vzhledem k tomu, že trať prochází členitým terénem, je součástí stavby rovněž zajištění několika svahů přiléhajících k tělesu železniční trati. Na základě akustické studie budou dále realizovány protihlukové stěny, které jsou v případě nutnosti doplněny o individuální protihluková opatření, tj. přetěsnění či výměnu některých oken u trvale obydlených objektů.

Jak nám dále sdělil ředitel stavby Ing. Bedřich Šafařík ze společnosti Viamont DSP a.s., zhotovitel zahájil stavbu ve velmi krátkém sledu po podpisu smlouvy na realizaci uvedené stavby tak, aby práce na úseku žst. Lichkov – st. hranice Polsko mohly být v maximální možné míře dokončeny ještě v letošním roce. Aktuální plán předpokládá, že od 20.8.2007 do 31.10.2007 proběhne výluka na úsecích Lichkov – st. hranice a žst. Lichkov – sudá kolejová skupina. Současně s tím proběhne od 3.9.2007 rovněž do 31.10.07 výluka části lichých kolejí v žst. Lichkov a traťové koleje Lichkov – Dolní Lipka. Od 3.9.2007 do 31.10.2007 tak bude provoz v úsecích Lichkov –st.hr. , žst. Lichkov, Lichkov – Dolní Lipka a Lichkov – Jablonné (mimo) zajištěn náhradní autobusovou dopravou. V příštím roce by pak měly průběžně proběhnout práce a výluky na úsecích Lichkov – Těchonín, žst. Těchonín, Těchonín – Jablonné, žst. Jablonné nad Orlicí a Jablonné – Letohrad. Celá stavba má být uvedena do zkušebního provozu do konce roku 2008, definitivní ukončení a předání stavby se pak předpokládá na 30.června 2009.

Nakonec ředitel stavby p. Šafařík doplnil: „Víme dobře, že každá železniční stavba tohoto rozsahu přináší v jejím průběhu i negativní vlivy na okolní prostředí. Za sebe mohu slíbit, že se budu snažit, abychom tyto vlivy omezili na minimum a stavba proběhla hladce a rychle. Každá taková stavba není ale dílem jenom nás stavařů, ale i všech cestujících, obyvatel a regionálních firem, jejichž služeb se budeme snažit v maximální možné míře využívat. Chtěl bych proto všechny požádat zejména o vzájemnou toleranci a ohleduplnost tak, abychom si na konci stavby mohli společně připít na dobře odvedenou práci.“.

