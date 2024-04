/ANKETA/ Plánovaná a cestující veřejností rozpačitě přijímaná modernizace hlavní koridorové trati mezi Pardubicemi a Chocní, která by díky zrychlení ze současných 160 km/h na 200 km/h přinesla zhruba dvouminutovou úsporu času, se začne realizovat nejdříve za pět let. Úplně první plány Správy železnic přitom počítaly, že investice měla být hotová už letos. Je vůbec ale několikamiliardová investice, která by přinesla i větší zabezpečení trati a zrušení úrovňových přejezdů, potřeba? Hlasujte v anketě.

K posunutí termínu došlo podle serveru zdopravy.cz zejména na základě požadavku nákladních i osobních dopravců. Chtějí, aby nejdříve proběhlo zdvoukolejnění souběžné tratě Velký Osek – Hradec Králové – Choceň. To zajistí dostatečně kapacitní a rychlý odklon vlaků během rekonstrukce.

Jak také server zdopravy.cz poznamenal, není to první odklad modernizace trati. Informační leták stavby z roku 2019 uváděl zahájení v roce 2022. Loni v prosinci zveřejnila Správa železnic dokumentaci o vlivu stavby na životní prostředí, kdy uvádí jako termín zahájení v únoru 2027. Jen o pár dnů později přišla Správa železnic s novým letákem, který počítá se zahájením v roce 2029 - o tom jsme informovali ZDE.

"Podobné cesty v čase se staly u řady klíčových projektů na železnici v posledních letech standardem," podotkl server zdopravy.cz.

Po dokončení modernizace úseku Choceň - Uhersko by měla následovat modernizace navazujícího úseku Uhersko - Pardubice. Celkem 35kilometrový úsek Pardubice - Choceň při dnešní maximální povolené rychlosti na koridoru 160 km/h jezdí rychlíky podle jízdního řádu za 17 minut, zkrácení času po rekonstrukci bude činit podle výpočtu Deníku úsporu kolem dvou minut. Tato část koridoru patří vzhledem k přímosti profilu mezi nejvhodnější pro přestavbu.

Celý záměr se však u čtenářů Deníku setkává spíše s rozpaky. Místo zrychlení cestování o dvě minuty by mnozí uvítali spíš investice do modernizace menších nádraží na regionálních tratích a zvýšení komfortu cestování. A dvouminutové úspoře času se vysmívají.

"Nemyslím si, že zkrácení doby jízdy o zmiňované dvě minuty stoji za ty meganáklady. Jsem z Chocně a ti, kteří jezdÍ pravidelně po této trati, ty dvě minuty ani nezaregistrují. Spíš bych se věnovala pohodlí při nástupu a výstupu z vlaku. Chodím s chodítkem pro důchodce, často jezdím do Vysokého Mýta a porovnávám, jak se nastupuje do vlaku v Chocni, kde je nástupiště ve stejné úrovni s podlahou vlaku, a jak blbě se vystupuje ve stanici Vysoké Mýto - město, kde je nástupiště o 10 až 15 cm níž. Buď musím požádat ochotné lidi, aby mi pomohli s chodítkem vystoupit, nebo nejdřív vystoupím já a chodítko pak vypáčím z vlaku. Rychlíkem do Prahy ani nemam odvahu jet, protože do vagónu s chodítkem prostě nenastoupím. Musela bych hledat vagón pro přepravu větších zásilek (poštovní), a to bych riskovala, ze mi vlak frnkne před nosem, jako se mi to stalo ve Vysokém Mýtě. Často tedy volím dopravu autobusem, kde do zadních dveří opět nastoupím s pomocí řidiče (někdy) nebo ochotných spolucestujících. Stejně musím chodítko zvednout, protože nízkopodlažní autobusy prostě nejsou. Účasti na Univerzitě 3. věku v Litomyšli se ale nevzdám," napsala už na podzim Deníku Renée Hozáková z Chocně.

S nesouhlasnými ohlasy se přidali i další čtenáři.

V Česku je plánována výstavba vysokorychlostních tratí a je předpoklad, že po jejich dostavbě dnešní první koridor přes Pardubice a Choceň už nebude hlavní železniční spojnicí Prahy s Ostravou a Brnem. Více o vysokorychlostních železnicích najdete ZDE.

Modernizace trati Choceň - Uhersko, informační leták Správy železnic, prosinec 2023:

