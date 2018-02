Dvouleté děti do školky? S chůvou

Orlickoústecko, Svitavsko - Sfouknout dvě svíčky na dortu a do školky? Někde se tomu brání.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Nočníky, přebalovací pulty, pleny… Pokud se politici nedohodnou, bude právě tohle od roku 2020 asi povinná výbava každé mateřské školy. Povinnost přijímat dvouleté děti se nelíbí některým ředitelkám, ani rodičům. Někdo ale jinou možnost nemá, pokud musí po dvou letech na rodičovské dovolené nastoupit do zaměstnání.

„Dvouleté děti do školky nepatří. Pracuji v mateřské škole na vesnici a myslím si, že dvouleté děti mají být u maminky. Máme spojené třídy, učitelky musí připravit předškoláky a už takhle mají dost práce i s malými dětmi,“ říká Simona Vokálová, která pracuje ve školce v Jehnědí.

Jenže ne každý může být doma tři roky. Matky samoživitelky pospíchají do práce, protože jenom příspěvek od státu jim nestačí.

„S dcerou chodí do školky dvouletý chlapeček i s plenou. Trochu ho lituji, ale klučina vypadá mezi dětmi spokojeně,“ míní maminka Lucie z Litomyšlska.

Některé školky takto malé děti přijímají bez problémů, jinde berou až od tří let. Na mladší děti totiž nejsou zařízené.

Mateřská škola v Ostrově u Lanškrouna má druhým rokem několik dvouletých dětí. Byla navíc jedna z prvních v regionu, která je přijala. „Když máme volnou kapacitu, dvouleté děti vezmeme. Dostali jsme dotaci na chůvu, která nejmenším dětem pomáhá. Samozřejmě máme přání, aby děti byly bez pleny, ale není problém jim ji pro jistotu dát na spaní,“ vysvětluje Petr Lipenský, ředitel ZŠ a MŠ v Ostrově.

Chůva nutná

Některé školky mají speciální třídu pro nejmenší děti, jako například ve Wolkerově v Lanškrouně, kde děti od dvou do tří let mají kromě učitelky i chůvu. Podobně jsou na tom v mateřské škole třeba ve Svitavách Úvozu nebo na Větrné a v Dolním Újezdu. Ve Sloupnici zvětší kapacitu školky.

Dvouleté děti zatím nemají v Lanškrouně v Žižkově mateřské škole. „Vývojově dvouleté děti nepatří do zařízení školkového typu. Mateřské školy pro ně nejsou uzpůsobené. Za nás bývaly jesle, ale tam bylo třeba šest dětí na dvě učitelky. V počtu 26 dětí ve třídě se neobejdeme bez chůvy a asistentky. Myslím, že je to nešťastné řešení dávat takto malé děti do mateřské školy,“ domnívá se Ilona Matějková, ředitelka Mateřské školy Žižkova v Lanškrouně. Na druhou stranu chápe, když se potřebuje matka vrátit do zaměstnání a tlačí ji finanční situace. „Jako matka ale doporučuji být s dítětem doma do tří let. Ten čas nic nenahradí,“ podotýká Matějková.

Na facebookové stránce Orlického deníku jsme spustili anketu, která se týká dvouletých dětí ve školkách. Zapojily se do ní desítky žen a většina se shodla, že dvouleté dítě má být doma. „Podle mě jsou dvouleté děti ještě moc malé. Dceři budou v září tři roky a nedovedu si představit dát ji od dvou let do školky,“ říká Jana Müllerová. Zcela opačný názor má Edita Horníčková. „Žádný problém v tom nevidím, moje dcera chodí do školky od 10 měsíců a nijak jí to neublížilo, spíše pomohlo. Naučila se samostatnosti a spoustu jiných věcí,“ popisuje žena.

V jednom se ale matky, učitelky i psychologové shodují. Každé dítě je jiné.

Jak to vidí psycholožka?

V prvním roce života si dítě vytváří citovou vazbu k matce. Matka je pro dítě středobodem světa. Teprve ve chvíli, kdy si dítě již vytvořilo vztahy v rámci širší rodiny, může se pustit do vytváření dalších vztahů k vrstevníkům a jiným dospělým. Čas na budování dalších vztahů přichází kolem třetího roku života.



U dvouletých dětí je podle mě důležité vzít v potaz i komunikaci. Vyžadují velmi individuální přístup, protože ne u všech je již dostatečně rozvinutá řeč. Často ještě komunikují neverbálně a může být pro ně velmi frustrující, když jim okolí nebude rozumět. Tyto děti navíc ještě nejsou schopny verbálně řešit neshody s vrstevníky, mohou se proto uchylovat k jiným, pro ně efektivnějším, řešením, např. k fyzické agresi, vzteku, pláči.



Každé dítě je ale jiné, některé jsou v pěti letech zralé na školu a stejně tak některé dvouleté připravené na školku.



(Magdaléna Slabá, Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí)