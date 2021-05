V úterý město ve spolupráci s architekty z ateliéru Hlaváček představili občanům dvě vize toho, jak by v budoucnu mohlo vypadat centrum Letohradu. To dnes už neslouží jednomu z nejdůležitějších účelů – setkávání lidí. „Pojízdné plochy jsou v nedobrém stavu. Vyjeté koleje v kostkách, na ploše naproti kostelu a zámku je starý vyvětralý asfalt,“ vysvětlil starosta města Petr Fiala. Podle něho se navíc z náměstí stalo velké parkoviště. „V neposlední řadě je chodec na náměstí utlačován, chodí mezi auty,“ dodal Petr Fiala.

Hlavní vizí ateliéru Hlaváček, který studie připravil, je otevřít celistvou pěší zónu a osvobodit Mariánský morový sloup od jeho neatraktivního bezprostředního okolí tak, aby opět plnil roli dominanty města.

Architekti ateliéru Hlaváček se podíleli na vzniku muzea Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Jejich dílem je tak vstupní areál technického vývojového centra Škoda Auto, a. s. Mladá Boleslav a také nástavba muzea.

Financování revitalizace je však přímo závislé na dotačním programu. Realizace projektu zavisí na připravenosti města podat žádost do Integrovaného regionálního operačního programu. Podle starosty musí město v programu uspět a zajistit tak 85% financování celé revitalizace.

Dvě vize Václaváku v Letohradě. Navrhl je architekt nástavby muzea Škoda AutoZdroj: Ateliér Hlaváček a město Letohrad„Bez financování by další takto rozsáhlý projekt město realizovat nemohlo,“ vysvětlil starosta. Město v tomto roce totiž odstartovalo nákladnou rekonstrukci kulturního domu, pro kterou hlasovali občané v místním referendu. S další velkou investicí, kterou teď město chystá, tak musí pomoct dotační program. „Jsem přesvědčen, že při vědomí možnosti ucházet se o evropské peníze by bylo špatně se nepokusit připravit projekt, který centru města pomůže na další desítky let,“ objasnil motivaci města starosta.

Zásadní je řešení komunikace pro automobily

Dvě vize Václaváku v Letohradě. Navrhl je architekt nástavby muzea Škoda AutoZdroj: Ateliér Hlaváček a město LetohradMěsto ve spolupráci s ateliérem Hlaváček připravilo dvě varianty. Zásadním rozdílem je komunikace na straně malého podhoubí, dvě varianty tak řeší jednosměrný či oboustranný provoz. Rozhodnutí bude mít vliv na případný výjezd na silnici II/310 naproti kostelu.

„Myslím, že to bude to hlavní, co bude každý zastupitel zvažovat,“ vysvětil Fiala. Cílem radnice tak je, aby došlo ke zklidnění na této části náměstí. O variantě revitalizace město rozhodne na červnovém zastupitelstvu.

Počet parkovacích míst se zmenší

Václavské náměstí v Letohradě by právě kvůli chystané revitalizaci mělo přijít o část parkovacích míst. Podle návrhu má dojít o pokles asi 40 parkovacích míst, tedy ze stávajících 120 na 80.

„Osmdesát mi nepřijde zrovna jako malé číslo. Důležité je, aby auta nestála v centru celý den, ale mohli zde zaparkovat ti, kteří potřebují něco vyřídit. A v době mezi 17 odpolední a 7 ranní by zde, tak jako teď, mohli v klidu zaparkovat ti, co zde bydlí,“ řekl starosta. Nedostatek parkovacích míst by ale neměl být zásadním problémem. V bezprostřední blízkosti se totiž nachází nedaleké parkoviště Na Bečvárně a zaparkovat lidé mohou také u místního diskontu.