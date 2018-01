Dvanáct měsíců, dvanáct tváří. Osobnosti představuje kalendář

Ústí nad Orlicí /FOTO/ - Co spojuje olympijského vítěze, tanečnici a nejtvrdšího hasiče s kavárníkem, folkovým skladatelem a módní návrhářkou? Silný vztah k Ústí nad Orlicí a kalendář Tváře města 2018. Nafotilo ho dvanáct osobností, které žily nebo žijí v Ústí nad Orlicí a vynikly v různých oblastech života.

Kalendář v exkluzivním balení s černobílými fotografiemi Petra Wagenknechta doplňuje flash disk s dokumentárními filmy, které s osobnostmi natočil filmař Jiří Flídr.

Dobrým tahem bylo kalendář oficiálně představit veřejnosti, při čtvrteční prezentaci Malá scéna doslova praskala ve švech. Mnohaměsíční práci na projektu završila výstava fotografií v kavárně Malé scény a promítání všech natočených dokumentů. Mezi diváky usedla i řada Tváří města Ústí nad Orlicí.

Pro Jiřího Flídra byla nejsilnějším zážitkem práce na dokumentu výtvarníka Jana Steklíka, který těsně po dotáčkách zemřel. „Honzův film jsem stříhal asi týden potom, co umřel. Zatímco u ostatních filmů střih zabral v průměru čtyři, pět dnů, Honzův jsem sestříhal za den. Říkal jsem si pak, že to asi Honza stříhal za mě,“ svěřil se filmař.

Na Petra Wagenknechta zase zapůsobilo nejsilněji setkání s pedagožkou a zakladatelkou tanečního oboru v Ústí nad Orlicí Evou Štanclovou. „Je to silný příběh. Co všechno musela překonat… Je jí 94 let a je neuvěřitelné, jak je čilá, kolik má energie,“ konstatoval. Kalendář vydalo město Ústí nad Orlicí a starostu Petra Hájka velmi potěšilo, jaký byl o prezentaci zájem. Na pódiu Malé scény žertoval, že měl vybírat vstupné. Nevyloučil, že v budoucnu vzniknou i další podobné kalendáře. „Teď však nedokážu říct, kdy ten správný čas udeří. Za dva, tři roky? Ale určitě si dovedeme představit, že minimálně dalších dvanáct osobností, tváří, tohle město má,“ podotkl Petr Hájek.

Stylový kalendář si mohou zájemci koupit v informačním centru města. Na dotazy, zda dokumenty budou někdy zveřejněny i na internetu, Petr Hájek říká: „Nebráníme se tomu, ale na dotazy říkám dejme tomu, prosím, čas, minimálně tři až šest měsíců, aby exkluzivita kalendáře zůstala zachována.“