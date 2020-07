Opozice navrhovala odložit rozhodnutí o tři měsícea ustanovit komisi, která by hledala levnější řešení. Opírala se o doporučení finančního výboru. „Projekt je tak velký, tak dlouho připravovaný, jeho náklady a komplikovanost takové, že hlasovat o něm hned po zveřejnění ceny je nerozumné a pro město nevýhodné. Finanční výbor, což je nejdůležitější výbor zastupitelstva, říká, že se nemá hlasovat a že se projekt má přehodnotit,“ řekl zastupitel Daniel Kubelka (Letohrad 2014, nestraníci s podporou ODS).

Opozice poukazovala na jiné stavby u nás, které vyšly mnohem levněji a navrhovala uspořádání referenda během voleb do krajského zastupitelstva na začátku října, aby se ke spornému tématu mohli vyjádřit i obyvatelé Letohradu. V referendu by zaškrtli ano či ne na otázku, zda souhlasí s tím, že město místo plánované rekonstrukce Domu kultury postaví nový samostatný kulturní dům v maximální ceně 125 milionů korun včetně demolice. Zastupitelé se však neshodli na znění otázky, ani zda lidové hlasování něco vyřeší.

Na námitky, že stavba zadluží město a nebudou peníze na jiné akce, starosta Petr Fiala (Sdružení pro Letohradsko) zareagoval, že má připravené pracovní rozpočty až do roku 2022a k obavám není důvod. „Ano, křišťálovou kouli nemáme, covid provedl, co provedl. Snížené daně jsou a budou i v příštím roce, ale tohle město to nepoloží,“ konstatoval Fiala a zdůraznil, že další zdržení by znamenalo odložit řešení problému s kulturním stánkem nejméně o rok a půl. Zastupitelé za Sdružení pro Letohradsko poukazovali na kvalitu projektu a jeho prospěch pro více institucí.

Město si již dříve na rekonstrukci vzalo úvěr ve výši 135 milionů korun, dofinancovat projekt má nový úvěr ve výši 50 milionů korun. „Jde o to, zda budeme ročně splácet včetně úroků 10 milionů korun nebo 12,9 milionu. Pokud neuděláme nic, tak za nečerpaný úvěr můžeme platit 2,5 milionu ročně, to asi ale nechce snad nikdo,“ vysvětloval před hlasováním Fiala. Po dlouhé diskuzi, ve které zazněla řada argumentů pro i proti, většinou hlasů zastupitelé financování připraveného projektu schválili.

Objekt je uzavřen

Rekonstrukce Domu kultury se v Letohradě připravovala řadu let, schválili ji zastupitelé v roce 2018. Záměr počítá s rozšířením a přístavbou objektu, do kterého bude přemístěna základní umělecká škola. Uvolněné prostory na zámku by mělo využívat muzeum a knihovna. Projekt je připraven a má stavební povolení. Dům po padesáti letech dosloužil a od letošního roku je kvůli havarijnímu stavu uzavřen.