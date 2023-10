První cigareta, panák alkoholu a drogy. Tak začínal film podle skutečného příběhu, který zhlédli gymnazisté v České Třebové. Patnáctiletí studenti nesměle přiznávají, že už kouřili či ochutnali alkohol. Tvrdý režim mají studenti vojenské školy v Moravské Třebové. Celý týden tráví ve škole, na internátu a tady jsou cigarety i alkohol tabu. Hrozí jim za to vyloučení.

Klasické cigarety už mezi studenty nefrčí. Nahradily je ty elektronické, které si mladí lidé snadno objednají na internetu nebo koupí v obchodech. Mezi žáky stále letí i nikotinové sáčky. O závislosti a návykových látkách toho studenti Gymnázia v České Třebové slyšeli už hodně, některé ale film podle skutečného příběhu přesto šokoval.

Partička mladých lidí pokuřuje, popíjí alkohol a následně dojde i na drogy. Po jednom večírku sednou s opilým řidičem do auta a jízda skončí smrtí. Kolotoč tragických událostí spojených se závislostí se roztáčí…

„Ve většině případů sedí studenti s otevřenou pusou a ne každá pasáž z filmu je jim příjemná. Velmi dobře si totiž uvědomují, že protagonisté jsou prakticky v podobném věku jako oni sami,“ vysvětlila policejní komisařka Nikol Zavřelová, která s preventivním programem objíždí školy v Pardubickém kraji.

Někteří žáci po filmu přiznají, že alkohol už ochutnali, další kývnou i na cigaretu. „Jednou jsem si nadýchla vapo a pozvracela jsem se z toho. Už to nechci opakovat,“ přiznala Marie. Její kamarádka má za sebou první zkušenost s alkoholem. „Ochutnala jsem alkohol od mamky. Bylo to hořké a nechutnal mně,“ potvrdila Šarlota. V českotřebovském gymnáziu však zatím problémy s drogami přímo neřešili. „Návykové látky jsme přímo ve škole nezachytili, a to ani žvýkací tabák,“ podotkla gymnaziální učitelka Daniela Fricová.

Na návykové látky jsou testováni na začátku školního roku studenti vojenské školy v Moravské Třebové. „S ohledem na to, že jsme škola Ministerstva obrany, zasílají se vzorky do Ústřední vojenské nemocnice k potvrzení. V případě pozitivního záchytu je zahájeno řízení o vyloučení z vojenské střední školy. Jak armáda, tak i naše škola má nulovou toleranci k návykovým látkám,“ sdělil mluvčí vojenské školy Jan Konopčík.

Přiznává, že občas se mezi studenty objeví žvýkací tabák. Učitelé ve vojenské škole jsou však proškoleni a dokážou rychle vypozorovat, kdo je uživatelem drog, kdo kouří nebo pije alkohol. „Ohledně záchytu drog z praxe šlo o situace, kdy žáci užili návykovou látku mimo areál školy a naši zaměstnanci detekovali nestandardní chování a vyžádali si testování,“ dodal Konopčík.

Pokud by u někoho ze studentů vojenské školy našli drogu, volají policii, která vše zabaví a ihned probíhá šetření, zda se jedná jen o přestupek, nebo trestný čin. „Na naší úrovni to znamená testování žáka. Pokud je pozitivní, tak se to rovná vyloučení. Pokud vyjde test negativní, je na zvážení velitele, zda bude žák vyloučen nebo podmíněně vyloučen, protože vnesl návykovou látku do školy,“ doplnil Konopčík.

Při besedách s policií se studenti středních škol občas přiznají, že zkusili nějakou legální návykovou látku, které jsou volně dostupné. „Některé děti v období začínající puberty láká experimentovat a zkoušet zakázané. Nemůžeme ale jednoznačně říci, že k požití alkoholu dojde většinou v rodině,“ uvedla Zavřelová.

Žákům půjčuje speciálně upravené brýle, které u člověka navozují pocit, že je silně opilý nebo pod drogami. Zkusil si je i gymnazista Mirek z České Třebové. „To bylo hrozný, viděl jsem dvojitě, teda spíše jsem neviděl. Motaly se mi z toho oči, nikdy jsem alkohol ještě neochutnal. U drogových brýlí se mi sice tolik nemotala hlava, ale i tak to bylo strašný. Tohle bych nechtěl zažít ve skutečnosti,“ řekl Mirek.

Školáci si podle odborníků neuvědomují negativní dopady, které návykové látky způsobují. U dětí se totiž vytváří závislost mnohonásobně rychleji než u dospělého člověka a má vliv na celý dětský organismus a nervovou soustavu. „Závislost na nikotinu u dětí a mladých lidí do 25 let se vytváří až sedmkrát rychleji než u dospělých," informoval Adam Kulhánek z Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku Kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Návykové jsou pro mladistvé i cigarety vapo nebo žvýkací tabák. „U dětí hrozí rychlá a silná závislost, jelikož se jejich dětský organismus neustále vyvíjí a na užití těchto látek reagují úplně jinak než dospělý člověk,“ dodala Zavřelová.

