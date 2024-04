Dřevo místo betonu. Více dřevostaveb do roku 2035, řekli ministři v Chocni

Více dřeva na domech a méně betonu. Třicet procent vytěženého dřeva se dnes vyváží do zahraničí, to chce ministerstvo zemědělství změnit. V Chocni představili ministři novou strategii, která má podpořit větší využívání dřeva ve stavebnictví, a to i u patrových domů. Až čtvrtina nově postavených budov by v roce 2035 měly být dřevostavby. Dřeva je podle lesníků dostatek.

Když stavěl Jan Kovář z Ústí nad Orlicí před pěti lety nový dům, vybral si dřevostavbu. „Do roka jsme bydleli. Bylo to rychlé a dnes bych se rozhodl stejně,“ řekl majitel rodinného domu Jan Kovář. A tohle bude nový trend ministerstva zemědělství, průmyslu a životního prostředí. Ubrat beton a přidat dřevo. Proč ho vyvážet, když z něj mohou české firmy stavět stejně dobře jako v zahraničí. Podívejte se ve videu na výstavbu dřevobetonového mostu v Třebíči a ve fotkách na přípravu podobného mostu v Čermné nad Orlicí. Mýty a fakta o surovinové politice pro dřevo aneb často kladené otázky - ZDE „Naším cílem je zvýšit využívání dřeva a jeho zpracování v České republice. Dnes se přes třicet procent vytěženého dřeva vyváží do zahraničí a tam se zpracovává, to musíme změnit. V dlouhodobém horizontu budeme mít dřeva jako dosud, změnit se ale musí jeho využití. Chceme, aby se dřevo více zpracovávalo v tuzemsku a daleko více ho využili ve stavebnictví,“ sdělil ministr zemědělství Marek Výborný. První vlaštovka. V Dolní Čermné vyroste dřevobetonový most. Vydrží prý stejně Surovinovou politikou pro dřevo se bude zabývat i vláda. Z analýzy vyplývá, že se do budoucna počítá s těžbou 14 až 15 milionů kubíků dřeva za rok. Tím se lesníci dostanou téměř na čísla před kůrovcovou kalamitou. „Roční přírůstek dřeva v Česku je přitom 22 milionů kubíků. I když budeme více dřeva zpracovávat, tak se nesníží plocha lesů. Ta se bude naopak postupně rozšiřovat,“ doplnil Výborný. První mrakodrap ze dřeva stojí ve Vídni. Ve světě se začínají ze dřeva stavět mosty, vodní elektrárny, Pardubický kraj buduje dřevobetonový most v Čermné nad Orlicí. Nejdelší takový most ve střední Evropě se staví v Třebíči. Vzhledem k tomu, že po kůrovci se někde lesní porosty proměnily, poroste také podíl listnatých stromů na úkor jehličnatých. Někde totiž smrky nahradily například buky a duby. Ministerstvo chce zvýšit podíl dřeva ve stavebnictví, v roce 2035 by tak čtvrtina nových domů mohla být ze dřeva. „Musíme ale vytvořit pravidla pro dřevostavby s požární výškou 12 až 22,5 metru a tím usnadnit jejich výstavbu. Nyní je limit pro dřevostavby dvanáct metrů,“ vysvětlil ministr zemědělství. Pro stavebnictví to bude velká změna. Dřevo je přitom podle odborníků rovnocenná alternativa k ostatním stavebním materiálům a má velký potenciál pro úsporu energií. „Dřevěné konstrukce mají dobrou tepelnou izolaci. Pracujeme na zjednodušení procesu povolování dřevostaveb se zaměřením na vícepodlažní budovy,“ vysvětlil vrchní ředitel sekce hospodářství ministerstva průmyslu a obchodu Eduard Muřický. Drama jak z Hollywoodu. V Mýtě boural autobus, byly "zraněny" desítky figurantů Velké zkušenosti se stavbou dřevěných budov mají přes deset let Lesy ČR, které svoje regionální sídla budují právě ze dřeva. „Dřevo je jedinečná surovina a ekologický stavební materiál. Využíváme ho při stavbě i opravách našich budov. Podporujeme tak větší využití tuzemského dříví a přispíváme k adaptaci lesů na klimatickou změnu. Špičkou mezi evropskými dřevěnými stavbami bude nová budova ředitelství podniku v Hradci Králové,“ upozornil generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík. Více informací o využití dřeva ve stavebnictví najdete ZDE Dřevo je podle lesníků surovinou budoucnosti a byla by škoda jeho potenciál pořádně nevyužít. „Dřevo je vysoce odolné a pokud bude chráněné před vodou, tak tady ty stavby budou stát i za stovky let. Má taky vysokou požární odolnost, protože odhořívá velmi pomalu, a to 0,08 centimetru za minutu. V hloubce 1,5 milimetru dochází k samouhašení. Můžeme tedy říci, že při požáru je je odolnější než ocel a můžeme ze dřeva klidně stavět mrakodrapy,“ uvedl nezávislý lesnický poradce Aleš Erber. První mrakodrap ze dřeva stojí ve Vídni. Ve světě se začínají ze dřeva stavět mosty, vodní elektrárny, Pardubický kraj buduje dřevobetonový most v Čermné nad Orlicí. Nejdelší takový most ve střední Evropě se staví v Třebíči. Výhody a nevýhody dřevostaveb: Výhody dřevostaveb: Výstavba až 5x méně energeticky náročná oproti zděným domů. Lehké, pevné, pružné a prodyšné a přitom výborně tepelně izoluje – ze dřeva lze stavět nízkoenergetické nebo pasivní domy. Možnost prefabrikace – vzniká méně stavebního odpadu. Rychlost stavby Uhlíková stopa – kubík syrového dřeva v sobě ukládá až 250 kilo uhlíku, což je zhruba 920 kilo oxidu uhličitého. Nevýhody dřevostaveb: Hořlavost Omezení výšky staveb požárními předpisy na 12,5 metru, pro vyšší stavby je nutné zvolit inženýrský postup. Nutnost technologické kázně při výstavbě – pokud není dodržená, hrozí snížení životnosti a degradace vlivem vlhkosti. Nízká akumulační schopnost. Špatné zvukově izolační vlastnosti.

