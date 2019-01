Lanškroun – Radnice zváží, zda vydraží hotel Pohoda, který je už několik let opuštěný. Vyvolávací cena je 7,8 milionu korun. Starostka Stanislava Švarcová nicméně vyjádřila pochybnosti o tom, zda město takový objekt například pro stavbu bytů či domov pro seniory vůbec potřebuje.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

„S největší pravděpodobností se tím rada bude zabývat. Jsem přesvědčená o tom, že Lanškroun není město, kde by byl nedostatek bytů. V současné době není zcela aktuální ani domov pro seniory," uvedla Švarcová.

O panelový objekt, v kterém bývala ubytovna a vlastní jej soukromý podnikatel, se zajímali dva investoři. Podle serveru Lanškrounsko.cz jeden z nich plánoval v hotelu zřídit sociální bydlení. Prodej se nakonec neuskutečnil. Dražba by se měla konat 28. srpna.

V minulém roce se jako lavina po Lanškrounu šířila zvěst, že se do prodávaného hotelu Pohoda má přistěhovat početná skupina Romů. Prý se tak měl dohodnout zdejší farář Zbigniew Czendlik s dnes již bývalým ministrem Michaelem Kocábem. Aby se předešlo nedorozuměním, vedení města se tehdy sešlo s právníkem potenciálního kupce hotelu, který jednoznačně potvrdil, že v objektu chce poskytovat služby pro seniory.

A i když se později ukázalo, že jde pouze o fámu a Zbigniew Czendlik nikdy o přistěhování Romů do Lanškrouna neuvažoval, dodnes jí zde někteří věří. „S fámami je to jako s roztrhanou peřinou, když se peří rozlétne do světa, všechna peříčka už nikdo zpátky nedá," říká na to farář.

Opuštěné objekty

I v jiných městech Pardubického kraje jsou opuštěné hotely, o které není zájemce. V Lázních Bohdaneč je zhruba rok zavřený hotel Technik. Kromě pokojů je v něm i sál, recepce a bar. Nemovitost za cenu 12,65 milionu korun, do které jsou zahrnuty i pozemky, radnice odmítla koupit. „Objekt dřív sloužil pro vzdělávání, přítomnost kurzů tady byla vítaná. Hotel je rok zavřený, není to pro město příjemné," řekla starostka Květoslava Jeníčková. (daf, čtk)