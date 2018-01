Dozvuky voleb v okrese: Seniorka rušila klid u voleb

Letohradsko - O prvním volebním víkendu se nezastavili ani policisté, kteří v kraji kontrolovali zdárný průběh voleb. Jediný případ narušení v kraji se stal na Letohradsku, kde v pátek krátce po osmnácté hodině vyjížděli do jedné z obcí.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Jan Jelínek

„Pětasedmdesátiletá žena tam měla přijít do volební místnosti a s přítomnými řešit svůj dlouhodobý problém. Seniorka byla několikrát upozorněna, že se nachází ve volební místnosti, kde nejsou kompetentní lidé, kteří by jí mohli pomoci,“ uvedla mluvčí policie Lenka Vilímková. Žena si ale nedala říct, a to i přesto, že jí jeden z členů volební komise doporučil, aby se dostavila v úřední hodiny na místní obecní úřad.

Nespokojenou občanku nakonec museli policisté z volební místnosti vyvést a za přestupek proti občanskému soužití – schválnost jí od správního orgánu hrozí pokuta až 20 tisíc korun.