„Přišla jsem o práci, přestala o sebe dbát, doma byl nepořádek a já jsem měla jedinou kamarádku - flašku. Můj muž už dlouho věděl, že jsem závislá, ale dá se říci, že mi to toleroval. Ale potom jsem udělala průšvih - šla jsem si koupit do samoobsluhy lahev, to už jsem byla pod parou, a cestu domů už jsem nezvládla. Ležela jsem na chodníku a nebyla schopná vstát,“ popsala Jana zhoršující se průběh své závislosti.

Lidem, kteří mají problémy se závislostí, mohou pomoci skupiny Anonymních alkoholiků. Scházejí se například v Pardubicích nebo Svitavách.

Rozhovor s manželem o její závislosti byl nepříjemný a vyšla z něj jasná dohoda - je nutné zahájit protialkoholní léčbu. Jana ji absolvovala v Bohnicích. Detox, psaní deníků a plnění úloh, rozhovory s psychiatry a psychology jí daly naději, že už se alkoholu nikdy nedotkne.

„Přijela jsem domů a po pár dnech odjela do Prahy za kamarádkou z léčebny. Nevím proč, ale dala jsem si dvojku bílého vína. A už to jelo - opily jsme se obě a poslední, co si pamatuji, je, že jsem pila svařák na ulici s nějakými cizinci. Probudila jsem se na záchytce,“ přiznala Jana.

Pijí i těhotné ženy

Tehdy poznala, že už se nikdy napít nemůže. Od pražské remise uplynulo půl roku, zatím její odhodlání trvá. Stále ale nemá vyhráno. „Závislost je doživotní porucha. I po úspěšně zakončené léčbě trvale abstinuje jen třetina pacientů. Závislost ničí nejen samotného alkoholika, ale i celou rodinu.Zdroj: Denik.cz

Další dvě třetiny lidí vůbec neabstinují nebo abstinenci porušují. Závislý člověk potřebuje nezřídka prodělat několik léčeb, udává se průměrný počet sedm,“ upozornil Pavel Tomšík, vedoucí lékař protialkoholní záchytné stanice, která patří pod psychiatrické oddělení Pardubické nemocnice.

Závislých na alkoholu přibývá, a to i mezi ženami. Poznat míru závislosti pomůže tradiční akce Suchej únor. Lidé, kteří se odhodlají ho ctít, se vzdají popíjení na celý měsíc a zjistí tak, zda dokážou být střízliví bez výkyvu nálad a takzvaného bažení.

V Česku pije alkohol denně deset procent dospělých, třetina z toho jsou ženy. Průměrný věk pacientů vstupujících do léčby závislosti je 45 let. „Alarmující je, že v těhotenství alespoň občas pijí dvě třetiny žen. Přitom i mírnější pití v těhotenství může způsobit trvalé poškození plodu,“ řekl Tomšík.

Na sociálních sítích se to od začátku měsíce hemží odhodláními absolvovat Suchej únor. Na facebooku se k němu veřejně přihlásil bývalý chrudimský místostarosta Pavel Štěpánek. Není žádným nováčkem akce, zapojuje se do ní už několikátým rokem. Přiznal, že ne vždy vydržel abstinovat celých osmadvacet dní.

„Alkohol, stejně jako všechny ostatní drogy nebo i káva, nám krátkodobě dokáže půjčit značné množství energie, štěstí nebo odvahy. Jenže vždy je to jenom půjčka, kterou je potřeba splatit. Dlouhodobě tedy člověk energii spíše ztrácí a ještě se nad ním neustále vznáší Damoklův meč v podobě hrozící dluhové pasti, tedy závislosti, a s tím spojené ztráty svobody. Nemám vůbec nic proti tomu si čas od času trochu půjčit a pobavit se. Jen je potřeba si hlídat svou přirozenou hladinu energie,“ vysvětlil své důvody Štěpánek.

Letošní Suchej únor se koná už po jedenácté, zapojilo se do něj více než 900 tisíc lidí z celé republiky.

„Já tradičně abstinuji v lednu, protože vánoční svátky a Silvestr jsou plné setkání s rodinou a přáteli, při kterých se alkohol hodně konzumuje. Vydržela jsem a pokračuji dál, a to z mnoha důvodů. Lépe spím, šetřím peníze, zhubla jsem. A to se vyplatí,“ usmála se Jana Benešová z malé vesnice na Hlinecku.

Ne všichni se ale dokážou alkoholu lehce vzdát. Pokud cítí, že ještě nejsou „zralí“ na ústavní léčbu, mohou se přidat do společenství anonymních alkoholiků, které bylo v České republice založeno v roce 1989. Skupina Nejsi sám se schází v pardubické Jiráskově ulici v budově Farního úřadu Církve československé husitské každou neděli od 18 hodin. Ve Svitavách se anonymní alkoholici ve skupině Svitavy setkávají už deset let. Možné je mezi ně přijít vždy v úterý v 17.30 hodin do budovy Československé církve evangelické v Poličské ulici.