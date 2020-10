V letošním roce měly na atletickém stadionu Na Skalce v České Třebové, rekonstruovaném před dvěma lety, vyrůst nové šatny a tribuna. Město na tuto akci žádalo ministerstvo školství o dotaci.

Komplikace s dotací odsunuly v České Třebové stavbu šaten a tribuny na atletickém stadionu. | Foto: archiv města Česká Třebová

Tu by nakonec dostalo, ale… Na jaře byl v ČR vyhlášen nouzový stav a nebylo jisté, že ji město získá, proto nebyla včas podepsána smlouva s vybraným dodavatelem. „Podmínkou pro přidělení dotace bylo, že stavba musí být započata i ukončena ještě v letošním roce. Vzhledem ke skutečnosti, že ještě v měsíci srpnu nebylo rozhodnutí o udělení dotace zveřejněno, nebylo možné začít veškeré práce včas, aniž by existovalo riziko, že celá investice by musela být kompletně hrazena z městského rozpočtu,“ vysvětlil mediální asistent města Jiří Holý.