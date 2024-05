Hotel Bohemia v Chrudimi

Nikdy to nebyla žádná hezká stavba. Spíš doklad podivného socialistického inženýrství. V současné době je však chrudimský hotel Bohemia nejviditelnějším dokladem toho, co způsobí pokusy o nevhodné využívání dotací z EU. Už mnoho let stojí naprosto nepoužívaný a místo plánovaného podzemního parkoviště je zarostlá jáma. Vše začalo rozsáhle naplánovanou přestavbou, jenže pak zasáhla policie kvůli machinacím při soutěžích o zakázky hrazené Unií. Soudy po deseti letech rozdaly viníkům pokuty a podmíněné tresty. A tak obyvatelům města zbyl jen pohled na chátrající stavbu a zastupitelům města mnohaletá marná snaha přimět vlastníka buď k tomu, aby hotel městu prodal, nebo se o něj začal starat.

Věhlas chrudimského hotelu je pryč, deset let objekt chátrá.Zdroj: Milan Klicpera