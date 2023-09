Týdně jsou to v kraji průměrně čtyři nehody, loni mohlo nedodržení bezpečné vzdálenosti za celkem 172 bouraček. „Řidič motocyklu nedodržel dostatečnou bezpečnou vzdálenost za řidičem osobního automobilu, který před přechodem pro chodce zastavil, aby umožnil přejít chodkyni. Motorkář čelně narazil do levé zadní části vozidla a následně upadl na komunikaci,“ popsala stále se opakující scénář policejní mluvčí Eliška Majerová.

„Zákon je velmi obecný. Prakticky se dodržování odstupu nedá pokutovat, protože se strašně špatně definuje a měří. Pokuty padají až po nehodách, kde je zpravidla viníkem ten, kdo narazil zezadu,“ upozorňuje odborník na bezpečnou jízdu Vít Jedlička.

Podle něj sice nemívají takové nehody fatální důsledky, ale jsou časné. „Musím se přiznat, že prostě nechápu, proč část řidičů nedodržuje bezpečný odstup,“ krčí rameny hradecký expert.

Platná vyhláška mluví jen velmi obecně o tom, že řidič vozidla jedoucího za jiným vozidlem si musí ponechat dostatečnou bezpečnostní vzdálenost. A se změnou k lepšímu nepočítá ani chystaná novela silničního zákona. „V současné době není bezpečná vzdálenost přesně definována. Tedy není možné bezpečnou vzdálenost kontrolovat,“ konstatoval šéf Ředitelství služby dopravní policie Jiří Zlý.

V zahraničí existují dvě metody, jak určit, zda už auta k sobě nejsou příliš blízko. Například v Německu je daný odstup v metrech v závislosti na rychlosti a druhý přístup pak určuje odstup vozidel v čase. Tak to praktikují třeba rakouští policisté. „Obecně nemáme problém ani s jedním z těchto přístupů. Na jednu stranu sice vnímáme potřebu definice bezpečné vzdálenosti, na druhou stranu je třeba zdůraznit, že na českém trhu aktuálně není dostupné žádné certifikované zařízení, které by dokázalo uvedené přestupkové jednání dokumentovat,“ připomněl ředitel dopravní policie Jiří Zlý s tím, že v případě, že by novela silničního zákona definici zpřesnila, musela by policie nejdřív přístroje nakoupit.

„Ten údaj by měl být jednoznačně určený časem, protože se to řidiči daleko lépe počítá a rozpoznává,“ zmínil expert Vít Jedlička. Obecně se doporučuje dodržovat odstup nejméně dvou vteřin. „Jednoduše si vyberte nějaký bod, například značku, a poté, co ji mine auto před vámi, tak odpočítáte jedenadvacet, dvaadvacet,“ radí Vít Jedlička.

On sám ale považuje dvě vteřiny za minimální odstup. „Ty dvě sekundy dávají řidiči šanci reagovat a náraz většinou už nebývá v takové rychlosti a následky nejsou fatální,“ doplnil dopravní odborník.

Podle něj se v praxi dvěma vteřinám blíží reakční doba. Současně také připomíná, že lidé často nemají v autě seřízené opěrky hlavy, a to hlavně na zadních sedadlech. Právě při nárazu zezadu opěrky zabrání poranění krční páteře.