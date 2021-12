Rostoucí počet seniorů, kteří potřebují péči a nedostatek kapacit v domovech – to je téma, které v současné době řeší mimo jiné také v České Třebové. Ačkoliv je již hotový projekt, který řeší nevyhovující stav budovy B zdejšího Domova, podle zástupců Pardubického kraje není v současné době možné garantovat vyšší míru spolufinancování.

Domov pro seniory v České Třebové | Foto: Helena Mechlová

Po vzájemné dohodě města s krajem by tak do roku 2024 mohlo vzniknout alespoň kompromisní řešení, které počítá se zařazením dalších 10 lůžek v rámci Domova pro seniory a čtyř lůžek pro odlehčovací péči. „V návaznosti na demografický vývoj je do budoucna jasné, že stávající kapacity domovů pro seniory nebudou dostačující. To se týká také České Třebové, která má v tuto chvíli 97 lůžek v Domově pro seniory a čtyři lůžka na odlehčovací péči. Proto také město řeší do budoucna navýšení kapacity či úpravu struktury lůžek,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že město zvažuje dvě varianty.