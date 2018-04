Domky se staví o sto šest. Bažantnice je vyprodaná

Pomocníci v kuchyni POMOCNÁ SÍLA V KUCHYNI. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 14000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU: Restaurace Radava, V Lukách č.p. 1515, 562 01 Ústí nad Orlicí 1, PRACOVNÍ DOBA: urnusové služby - krátký/dlouhý týden, KONTAKT: telefonicky nebo e-mailem. Pracoviště: Zpa jinonice, a.s. - provozovna radava, ústí nad orlicí, V Lukách, č.p. 1515, 562 01 Ústí nad Orlicí 1. Informace: Martin Kapoun, +420 724 031 983.

Odborní asistenti v administrativě Referent/ka majetkoprávního odboru. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17360 kč, mzda max. 26110 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: VŠECHNY INFORMACE OHLEDNĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A O NÁLEŽITOSTECH PŘIHLÁŠKY NALEZNETE NA ADRESE: www.ustinadorlici.cz, , PRACOVNÍ POMĚR: na dobu určitou, zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost, TERMÍN NÁSTUPU: možný ihned, případně dle dohody, PLATOVÉ ZAŘAZENÍ: 9. PT dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., CHARAKTERISTIKA VYKONÁVANÉ ČINNOSTI:, - činnosti spojené s nakládáním s obecním majetkem podle zákona o obcích,, - správa a evidence majetku města a hospodaření s ním:, o vyřizování podání fyzických a právnických osob ve věcech majetkoprávních,, o vyřizování majetkoprávní agendy,, o vedení evidence kupních a ostatních majetkových smluv, sledování placení pohledávek včetně jejich vymáhání,, o vedení archivu majetku města obsahující zejména evidenci nemovitostí a evidenci uzavíraných smluv,, o provádění kontroly faktur hrazených z rozpočtu odboru a jejich evidenci,, o kontrola a naplňování závazků z uzavřených smluv archivovaných v majetku města a jejich aktualizace, včetně vymáhání jejich plnění., POŽADAVKY NA UCHAZEČE:, - střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou,, - znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,, - znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména část třetí Absolutní majetková práva a část čtvrtá Relativní majetková práva,, - znalost zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,, - znalost zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,, - znalost práce na PC (MS Office), - flexibilnost, spolehlivost, pečlivost, - vysoké pracovní nasazení, VÝHODOU:, - praxe v obdobné funkci, LHŮTA, ZPŮSOB A MÍSTO DORUČENÍ PŘIHLÁŠEK:, Přihlášku s přílohami doručte do 07. 05. 2018 buď osobně na podatelnu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Sychrova 16 (do 14:00 hod.) nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny městského úřadu) na adresu:, Městský úřad Ústí nad Orlicí, Kancelář tajemníka, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, Uzavřenou obálku v levém horním rohu označte:, „Výběrové řízení č. 4/2018 – referent/ka majetkoprávního odboru – neotvírat“, Případné dotazy zodpoví: Ing. Marcel Klement, tajemník MěÚ, tel.: 465 514 222,, Eva Polakovičová, odborná referentka MPO MěÚ, tel.: 465 514 262, INFORMACE:, - po skončení výběrového řízení budou neúspěšným uchazečům řízení doklady obsahující osobní údaje vráceny,, - k výběrovému řízení budou pozvánky rozeslány na e-mail uvedený v přihlášce,, - vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit, případně veškeré přijaté přihlášky odmítnout, a to kdykoliv v průběhu i po vyhodnocení výběrového řízení,, - oznámení o vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na elektronické úřední desce na internetové adrese www.ustinadorlici.cz.. Pracoviště: Město ústí nad orlicí, Sychrova, č.p. 16, 562 01 Ústí nad Orlicí 1. Informace: Marcel Klement, .