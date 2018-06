Dominanta Letohradu má být unikátním muzeem

Letohrad - Kaple svatého Jana Nepomuckého prochází opravou. Cílem je místo oživit.

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Letohradě má má být unikátním muzeem.Foto: Deník/ Iva Janoušková

V barokní kapli svatého Jana Nepomuckého v Letohradu stále pokračuje rekonstrukce. Současný stav oprav mohli vidět místní i návštěvníci při květnové Kopečkové pouti.

Dlouhodobá rekonstrukce by letos měla dojít do konečné fáze záchrany samotné stavby, pak bude následovat rekonstrukce interiérů, obrazů, soch a dalšího uměleckého vybavení. Byla dokončena oprava střechy, letos by měl být obnoven plášť kaple a vydlážděno nádvoří s tím, že se pod dlažbu připraví rozvody vody, kanalizace a dalších sítí, aby bylo možné jednoduše navázat s další fází oživení Kopečku.

Kaple s kavárnou

Pak zbývá oprava statiky ambitů a jejich omítnutí, čímž by v roce 2019 mohla být dokončena rekonstrukce stavby a dle dřívějších dohod mezi farností a městem Letohrad následně objekt předán do majetku města, k čemuž je potřebný souhlas Královéhradeckého biskupství, o kterém se aktuálně jedná.



Pětiboká kaple ze 30. let 18. století bývala v minulých letech schována za hradbou křovin a stromů, ale postupně se opět stává výraznou krajinnou dominantou, které si všimnou lidé přijíždějící do Letohradu ze všech směrů.

Architekt Jan Vinař, který se podílel na opravě slavného Santiniho kostela svatého Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou, navrhl jako další využití kaple Památník barokních poutí.

„Je to jedinečný projekt, nenápadný, s pokorou a citem k místu, a zároveň představující mimořádnou krásu hmotnou i duchovní na tomto stále živém poutním místě,“ představil památník letohradský farář Václav Vacek.

Památník tvořený i audio a videoprojekcemi ve sklepení kaple a kavárnou bude unikátním muzeem v celé republice, jeho realizaci bude zajišťovat město Letohrad. Jako vždy jsou však problémem finance, předpokládá se investice kolem 40 milionů korun. Část projektu by mohla být financována z fondu česko-polské přeshraniční spolupráce. Partnerem z polské strany by mohlo být město Bardo, česká strana by zajistila vedení projektu.

Pomáhají dotace

Vybudovat Památník barokních poutí s turistickým zázemím v kapli svatého Jana Nepomuckého s převodem památky do vlastnictví města Letohrad je i cílem Strategického plánu města Letohrad aktualizovaného v roce 2017.

Dosavadní opravy jsou financovány z dotací Ministerstva kultury na záchranu architektonického dědictví, ze zdrojů římskokatolické farnosti a města Letohrad. V roce 2017 stála oprava kaple více než 2,6 milionu korun, restaurátorský průzkum stál 190 tisíc korun. Přispěl Pardubický kraj a také Město Letohrad. Na letošní rok je přislíbena dotace z Ministerstva kultury ve výši 1,5 milionu korun.

„Ve spolupráci s místní farností a za podpory Ministerstva kultury se daří objekt kaple postupně rekonstruovat, k ministerské dotaci město ze svého rozpočtu dává povinnou spoluúčast, farnost zabezpečuje koordinaci prací. Zásadní je, aby byl objekt stavebně v pořádku, což se podaří. Vize Památníků barokních poutí je skvělá, nicméně k ní ještě povede těžká cesta, bez získání dotace bude těžko realizovatelná. Otázkou je, jak brzy se podaří převést objekt po ukončení jeho rekonstrukce do vlastnictví města, aby město mohlo činit následně kroky pro realizaci tohoto záměru,“ uvedl starosta Letohradu Petr Fiala.

Adéla Janovská