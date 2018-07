Dolní Morava plánuje nový obchod i stezku

Dolní Morava - Do obce denně míří tisíce turistů. Chce pro ně lepší zázemí i služby.

Budova obecního úřadu.Foto: Deník / Iva Janoušková

Je jednou z nejnavštěvovanějších obcí regionu. Ke třem stovkám obyvatel denně přibývají tisíce turistů. Dolní Morava. Od července tu slouží nová služebna policie, obec má ale i další velké plány.

Napřesrok se bagry zakousnou do stávající prodejny potravin (snímek dole). „Vznikla za minulého režimu a už má svá nejlepší léta za sebou,“ podotkl starosta Dolní Moravy Richard Novák. K zemi by měla jít na jaře. Prázdné místo vzápětí zaplní nová budova s prodejnou a informačním centrem. V budoucnu tam chtějí přestěhovat i obecní úřad.

„Předpokládáme, že nový obchod by mohl do přespříští zimní sezony fungovat,“ uvedl starosta s tím, že prodejna se nově oblékne do barev Konzumu.

Obec má plány i s objektem úřadu. Měla by v něm vzniknout ubytovací místa, a to i pro řešení případných krizových situací v obci.

Příliv turistů v obci komplikuje dopravu. Kraj proto slibuje, že zajistí obousměrný provoz na silnici od parkoviště U Slona až po hotel Vista. Turistický resort na to chce reagovat rozšířením počtu parkovacích míst.

Stezkou chtějí spojit obec s městem

Komplikovaná dopravní situace není bezpečná pro pěší a cyklisty. Ochránit by je měla plánovaná stezka. Obec ale nejprve musí vyřešit majetkoprávní vztahy k potřebným pozemkům. Stezka by v první etapě měla měřit čtyři kilometry. Existuje ale vize propojit Dolní Moravu s městem Králíky. „Předpokládám, že pokud se všechno dobře podaří, během příštího roku bychom mohli podat žádost o dotaci na první etapu,“ doplnil starosta s tím, že stavba by mohla začít v roce 2020.