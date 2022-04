Jedno z nejrychleji rostoucích turistických center, které má navíc ambici stát se destinací pro návštěvníky z celé Střední Evropy, rozšířilo katalog atrakcí. Vedle oblíbené stezky v oblacích, bobové i mamutí horské dráhy a dalších atraktivit vznikne v obci také visutý most. Ten svými rozměry pokoří dosud nejdelší most ve Švýcarsku. Unikátní téměř 730 metrů dlouhý a 95 metrů vysoký most, jenž povede od chaty Slaměnka nedaleko Stezky v oblacích přes údolí až k úbočí jesenického kopce Chlum.