„Traily jsou speciálně upravené stezky určené pro kola. Na Dolní Moravě jsme nyní otevřeli rovnou tři – Selský flow trail, Lesní trail a Mamutí trail. Každý je určený jiným jezdcům a celkově mají délku 12 kilometrů,“ popsala Jitka Kadlčková z Horského resortu Dolní Morava. Tzv. traily svou šířkou odpovídají přibližně šířce jednoho kola a jezdí se v nich pouze jednosměrně.

„Staré tratě jsou zapomenuty a vznikají zde zcela nové traily, které podle našeho prvního průzkumu dosahují evropských rozměru a standardu. To co zůstalo stejné z let minulých je zázemí areálu, tedy servis, půjčovna, obchůdek a lanovka,“ uvedl Jan Hudeček z infowebu České Bikeparky. Pro začínající jezdce a rodiny s malými cyklisty je určený Selský flow trail. Jde o nenáročnou a bezpečnou trasu s mírnými boulemi a klopenkami.

Trať dlouhá 7 kilometrů vede od Stezky v oblacích dolů do dolnomoravského údolí. Po cestě můžete obdivovat horskou krajinu a výhledy na přilehlé kopce. „Doslova by se to dalo přirovnat k trailové dálnici. Monstrózní klopenky a všudypřítomné lavice a skoky. Obtížnost tohoto trailu je modrá a tak si tady může zajezdit opravdu každý. Stavitelům této trasy je třeba zatleskat a popřát víc takových projektů s takovými možnostmi,“ dodal Hudeček.

Lesní trail má strmější sklon a v délce 3,1 kilometrů nabízí jezdcům větší dobrodružství. Je prošpikovaný klopenkami, přejezdy, dropy nebo skoky s lavicí. Nemusíte se však bát drsné trasy. Lesní trail má bezpečný povrch, nicméně není to nic pro amatéra či občasného milovníka jízdy v přírodě.

Mamutí trail je určený zkušeným bikerům a skutečným profesionálům. Nabízí ostré sjezdy a kombinuje terénní vlny, klopenky, dřevěné lávky i technické skoky. Jedná se o pořádnou cyklistickou výzvu v délce 2,8 kilometrů. „Na projížďku po jakémkoli trailu nepotřebujete ani vlastní kolo. Můžete si ho půjčit na Dolní Moravě, takže lidé nemusí řešit starosti s převozem, technickým stavem nebo zabezpečením. Nyní navíc nabízíme možnost si kolo rezervovat dopředu online,“ dodala Kadlčková.

Přehled bikepasů

Kolik za vyvezení lanovkou a ježdění zaplatíte?

1 jízda lanovkou

dospělí 200 Kč online/ 220 Kč na místě

dítě (do 15-ti let) 115 Kč online/ 130 Kč na místě

1denní bikepas (po-čt)

dospělí 495 Kč online/ 550 Kč na místě

dítě (do 15-ti let) 250 Kč online/ 280 Kč na místě

1denní bikepas (pá-ne)

dospělí 560 Kč online/ 620 Kč na místě

dítě (do 15-ti let) 280 Kč online/ 310 Kč na místě

Celosezónní bikepas

dospělí 5900 Kč

dítě (do 15-ti let) 2900 Kč

Zdroj: Horský resort Dolní Morava