Milovníci zimních radovánek si přišli na své v sobotu 10. prosince, kdy byla oficiálně zahájena lyžařská sezona na Dolní Moravě. „Přijeli jsme z Lanškrouna. Děti to tu milují a já se už nemohl dočkat, až uvidím manželku, jak jde po tom zasněženém visutém mostě,” popsal důvod návštěvy Pavel Novotný, který přijel s celou rodinou.

Během soboty se otevřelo prvních 3,5 kilometrů z 10 a v provozu byla zatím pouze jedna lanovka. Ceny skipasů se změnily. V minulé sezoně stál na místě celodenní skipas pro dospělé 980 korun, nyní je to 1140 korun bez registrace. Pro děti byla cena 650 korun, nyní 745 korun bez registrace. Malý lyžař do šesti let stál původně 50 korun, nyní je zdarma.

Po dvou letech koronakrize se jedná o start do plnohodnotné sezony. Energetická krize a inflace se nicméně musela projevit i zde. Jak ale vysvětlil ředitel rozvoje, obchodu a marketingu Tomáš Drápal, areál nemohl zvednout ceny na úroveň inflace nebo stoprocentně odrazit ceny energií.

„Zdražit 3,5krát cenu skipasů nelze. Máme dlouhodobý byznys plán, kterého se držíme,” sdělil Drápal. Zároveň nastínil, že mají plán až do roku 2032, kdy hodlají do inovací investovat dvě miliardy korun. Díky tomu, že mají mix aktivit, od lůžek, restaurace, půjčoven až po atrakce, nemuseli zdražovat tak radikálně. „Ceny jsou upraveny o 8 až 10 procent napříč celým spektrem služeb,” řekl Drápal a dodal, že některé tarify zdražily o 20 procent, některé naopak zlevnily.

Uvedl rovněž velký výběr nových tarifů pro rodiny nebo seniory, ale také spojení celodenního skipasu s návštěvou visutého mostu Sky Bridge 721 s názvem „Ski & Sky“.

Překvapení z cen

Někteří návštěvníci přijeli do resortu poprvé a ceny je překvapily. „Za procházku po mostě mi přijde tisícovka dost, to si radši jen vyjedu lanovkou nahoru a zase dolů,” postěžoval si Jan Koudelka, který přijel na Dolní Moravu poprvé a nevěděl o možnosti nákupu on-line.

Na výhodu včasného nákupu on-line Drápal upozornil. „I letos v zimě platí, že nejvýhodněji skipasy zakoupíte na e-shopu. On-line je pořídíte vždy rychle a za tu nejlepší dostupnou cenu,” vysvětlil Drápal. Přímo v resortu přivítá návštěvníky moderní zákaznické centrum Ticket Point u nástupní stanice na čtyřsedačkovou lanovku Sněžník.

Na sedmi samoobslužných pokladnách si mohou zákazníci jednoduše a rychle zakoupit skipasy i vstupenky na vybrané zážitky. Hned vedle najdou půjčovnu nejnovějších modelů lyží a snowboardů a zimního vybavení, servis a sportovní obchod.

Při zahájení nechtěli organizátoři nechat nic náhodě a připravovali se už od léta. „Letos se prodalo 2x více skipasů než před covidem. To je velký závazek a my nechceme, aby byl program zahájení stále stejný,” vysvětlil mluvčí. Podle něho je základ je kapela. Tentokrát vystoupili oblíbení O5 & Radeček. Letošní otevírání sezony bylo navíc nově spojeno s večerním lyžováním. Díky různorodému programu chtěli organizátoři rozprostřít událost do většího časového úseku.

Nově obousměrně

Pro větší pohodlí návštěvníků byl limitován počet lyžařů na svahu, na mostě i lanovce. „Kapacita na sobotu byla 1 200 osob, což jsme odhadli správně,” dodal Drápal.

To potvrdil také lyžař Daniel Málek, který si přijel užít zimu z Červené Vody. „V minulých letech jsem čekal třeba i 40 minut frontu na vlek, tohle je paráda. Dokonce i pivo dostanu hned,” pochvaloval si lyžař.

Nejdelší visutý most na světě Sky Bridge 721 vstoupil do své první zimní sezony také s jednou novinkou. „Během zimní návštěvnické sezony má jedno specifikum, nabízí obousměrný provoz, kdy se po dosažení 721 metrů vzdáleného konce mostu budete mít možnost vrátit zase zpět na místo vstupu,” popsal Drápal.

Zmínil i novou soustavu dvou zasněžovacích jezer s čerstvě posíleným výkonem čerpadel, která zachycují a kumulují vodu v dobách přebytku a umožňují ji efektivně a rychle využít pro zasněžování sjezdovek v tu pravou chvíli.

„Trochu mi tu vadí ty jeřáby, jinak je to tu fajn a užíváme si to,” popsala návštěvu Lenka Jelínková z Jablonného. To mluvčí také vysvětlil. „Stavíme apartmány, které zdvojnásobí lůžkovou kapacitu,” sdělil Drápal. Dodal, že mezi dalšími plány na příští rok je vybudování saunového centra, vodního parku a wellness.