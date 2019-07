V rekreačním a sportovním areálu v Dolní Moravě byla v letošní sezoně otevřena novinka: Stamichmanova štola.

Pohled do štoly | Foto: Resort Dolní Morava

Návštěvníci poznávají 450 metrů dlouhou podzemní štolu prostřednictvím zážitkové hry, kterou hrají na mobilu nebo tabletu. Za doprovodu horského vládce Stamichmana a strážců štoly skřítků Babušáků řeší různé úkoly, cílem je rozluštit tajný kód. Vybrat si mohou ze dvou variant her pro menšíi větší hráče, a to už od čtyř let věku. Ke štole vedou tři cesty, lze jít pěšky nebo využít lanovku. Vstup se nachází u horní stanice lanovky U Slona.