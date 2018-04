Dolní Morava kvůli turistům zřizuje policejní služebnu

Dolní Morava - Tisíce turistů denně navštíví Dolní Moravu. Obec proto staví policejní služebnu.

Až sedm tisíc turistů za den se vystřídá na Dolní Moravě. Návštěvníky lákají zábavní parky a hlavně Stezka v oblacích. Za vysokou návštěvnost ale obec platí daň. Největší problém v obci? Doprava a parkování.

Dolní Morava proto mění bývalou hasičskou zbrojnici na policejní služebnu. „Dnes k nám dojíždí policie z Králík a ve dnech, kdy je tady výrazně zvýšená návštěvnost, jezdí na výpomoc policie z celého Pardubického kraje. Posílené hlídky už tu působí od roku 2016, ale konečně u nás policie získá potřebné zázemí. Nebude to však klasické obvodní oddělení, jenom služebna,“ sdělil starosta Dolní Moravy Richard Novák.

Kraj na rekonstrukci uvolnil 200 tisíc korun. Zázemí policie má být hotové do konce školního roku. „Jsme připraveni učinit všechna opatření, abychom od 1. července mohli zahájit provoz se stálou policejní službou. Věřím, že naše přítomnost přispěje k vyšší bezpečnosti nejen silničního provozu, ale i občanů a návštěvníků celé turistické oblasti,“ uvedl krajský policejní ředitel Jan Švejdar.

V obci by měli sloužit asi čtyři policisté. Jejich hlavním úkolem bude zkorigovat dopravu. Nejvíce tam mají potíže s bezohlednými řidiči a s těmi, kteří nedodržují rychlost.

„Množství krádeží je větší než dříve, ale není to nijak markantní. Spíše se jedná o drobné krádeže,“ dodal Richard Novák.

Parkovací dům?

Hlavní problém řeší ale turisté hned při příjezdu. Kde zaparkovat? „Záleží, jestli jde o prodloužený víkend se svátky, to potom návštěvnost roste a blíží se k sedmi tisícům lidí za den. Běžná návštěvnost v sezoně je přitom okolo tří tisíc turistů za den,“ podotkl starosta.

Ačkoliv vedení resortu Dolní Morava v zimě avizovalo vytvoření parkoviště pro 250 aut, jedná se prý pouze o dočasné řešení. „Vznikla provizorní odstavná plocha, ale vzhledově to není ono. Ovšem prostor pro auta už tady je. Využili obecní pozemky, kde investor v budoucnu postaví parkovací dům, aby auta nebyla rozmístěná různě po vesnici,“ vysvětlil Novák.

Ovšem vedení společnosti Sněžník, která spravuje resort Dolní Morava, o parkovacím domu nechce mluvit. „Máme v plánu rozšířit parkovací plochy, ale nevím, jestli to bude parkovací dům. Zřejmě ne,“ řekl obchodní ředitel resortu Martin Palán.

Kraj plánuje zajistit zobousměrnění silnice od parkoviště U Slona až po hotel Vista. Tím uleví přetíženým silnicím, na kterých především v létě vznikají dopravní komplikace. Zahájení první etapy rekonstrukce plánuje kraj na rok 2019. Už letos ovšem začne soutěž na dodavatele stavby.

„Silnice od spodního parkoviště až k hotelu je jednosměrná, proto je naším záměrem její rozšíření. Příští rok chceme v březnu či dubnu stavbu zahájit a během jedné sezony také dokončit celou první etapu. Musíme však najít finančně schůdnou variantu, která tolik nezatíží krajský rozpočet. Bereme v potaz dostupné prostředky, které máme na rekonstrukce silnic. Příští rok můžeme uvolnit částku 40 milionů korun s tím, že celá stavba nesmí přesáhnout 50 milionů korun,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Vlakem ne

Kraj definitivně odstoupil od myšlenky dovést na Dolní Moravu železnici, která by odlehčila celému údolí od automobilové dopravy. „Vzhledem k finanční náročnosti celého projektu a odporu vlastníků dotčených pozemků, které jsou využívány k zemědělské produkci, je rozšíření stávající komunikace cenově přijatelnější,“ vysvětlil hejtman.

Do budoucna se tak bude moci areál dále rozšiřovat. „K dnešnímu dni přesahují investice do areálu, který se řadí mezi nejmodernější v republice, částku 1,5 miliardy korun,“ řekl hejtman.

Největší mamut na světě roste v Dolní Moravě

Novinkou letošního léta na Dolní Moravě bude obří interaktivní atrakce pro děti v podobě 13 metrů vysokého mamuta. Do něho si děti vlezou a vyjedou z něj toboganem v chobotu.



„Mamut je téměř hotový. Počítáme, že bychom ho měli zkolaudovat v polovině května. Jedná se o ojedinělou atrakci v České republice i na celém světě,“ uvedl obchodní ředitel resortu Dolní Morava Martin Palán.



Mamut bude mít dvě patra, jedno edukativní, kde se lidé dozví o vývoji mamutů. Druhé patro pozve do skutečného „hracího pralesa“ s popadanými dřevěnými kůly, tunely, liánami a dokonce i jeskyní, ze které zazní autentický řev mamuta. „Z hlavy mamuta povede takzvaný chobogán, 25 metrů dlouhá klouzačka. V nohách budou lanové prvky a žebříky i točité schody. Mamut bude mít taky srst, aby byl co nejreálnější,“ přiblížil Martin Palán.