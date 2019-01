Orlickoústecko /PTEJTE SE ODBORNÍKA/ - Máte řadu nezodpovězených otázek týkajících se (zdravé) výživy, hubnutí a podobně? Zeptejte se …

Kolik bych měl doopravdy vážit, pokud měřím 178 centimetrů? Je mi 27 let, pravidelně cvičím a myslím si, že mám udělanou, ale štíhlou postavu. Jenže podle tabulek je moje váha 85 kilogramů nadváha, což je podle mě nesmysl. Ty tabulky se snad zpracovávaly někdy dávno a už nemůžou platit. Neměl by to někdo předělat? Jaroslav V., Česká Třebová

Tabulky poměřující výšku a váhu nejsou zastaralé. Jenže vyjadřují určitý statistický průměr a je chyba, pokud se podle nich porovnáváte. Váha a výška se porovnávají podle tzv. Brockova indexu, kdy se od výšky v centimetrech odečte 100 nebo 110 a výsledné číslo udává ideální váhu v kilogramech. Obdobně se určuje tzv. body-mass index, zkráceně BMI. Počítá také jen s výškou a váhou, protože je to taky jen statistický ukazatel. Tedy neměl by se používat pro vyhodnocení obezity u jednoho jediného člověka, ale ukazuje, nakolik je obézní nějaká skupina, třeba populace v některé zemi.

Tyto výpočty totiž neuvažují, že každý máme jinak těžké kosti. Nebo neberou na zřetel, že vypracovaný kulturista má v těle hodně svalové hmoty, a proto váží víc. Ne však proto, že by byl obézní. To bude asi i váš případ.

Existují přesnější techniky na měření složení těla, které vyhodnocují individuálně množství tuku a ostatních tkání. V minulosti se měřily kožní řasy kaliperem, dnes máme k dispozici elektronické proměření těla pomocí speciálních přístrojů. Ty vyhodnotí množství tekutin, svaloviny a tuku v těle a dají na vědomí, jak je na tom konkrétní měřená osoba.

Lze také měřit obvod některých partií. Měření obvodu břicha a stehen, obvody kyčelní krajiny a dalších partií pomáhá rozlišit typ obezity, ale je důležité zejména pro kontrolu jejího přírůstku či zmenšení při opakovaném sledování. Existují i některá doporučení, která velmi zhruba a orientačně určují, jaké by měly být ideální míry obvodu určitých partií. Jde opět o orientační průměrné hodnoty:

obvod krku = pětina výšky těla + 1 cm

obvod hrudníku přes prsa = polovina výšky těla + 3 cm

obvod pasu = polovina výšky těla – 15 cm

obvod přes boky = polovina výšky těla + 6 cm

obvod stehna = třetina výšky těla – 5 cm

obvod lýtka = pětina výšky těla + 1 cm

