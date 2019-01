Ústí nad Orlicí – Na Kocianově houslové soutěži se představil celkem pětkrát, triumfoval v roce 1986. Poté v Ústí několikrát koncertoval. Letos se houslový virtuos Pavel Šporcl do Ústí vrátil jako porotce prestižní houslové soutěže.

Houslový virtuos Pavel Šporcl. | Foto: Michal Horák

„Je to samozřejmě jiná role, ale dokážu se vžít do pocitů a možná i nervozity soutěžících. Je moc hezké sledovat přehlídku těch úžasných talentů. Je hezké vidět, kam za těch takřka třicet let vyspěl technický pokrok malých houslistů," hodnotí pozitivně svou novou roli.

O významu Kocianovy houslové soutěže nepochybuje. Důležitá pro rozvoj mladých talentů je podle něj každá soutěž: „A to ať ji vyhrajete, nebo ne. Je důležité vidět své kolegy, i z jiných zemí. Je důležité se na soutěže připravovat, protože to je jeden z hnacích motorů."

Ústí nad Orlicí Pavel Šporcl hodnotí jako milé město, chválí přátelskou atmosféru v „zušce". Jestli si svou roli porotce příští rok zopakuje, to ale zatím neví: „Uvidí se, jestli se domluvím s pořadateli, jestli bude příležitost."