Město sice prvoinstanční soud o neplatnost výpovědi vyhrálo, někdejší tajemník se však odvolal a případ se přesouvá ke Krajskému souduv Hradci Králové. Nejbližší řádné zasedání zastupitelů je naplánováno až na září a pokud by se radnice chtělas Ivanem Prchalem dohodnout, musela by být dohoda o narovnání vztahů schválena ještě před odvolacím soudem.

S návrhem předstoupil před zastupitele, kterých se sešlo jen 13 z jednadvaceti, starosta Oldřich Jedlička. Město se k jednáním s bývalým tajemníkem s odkazem na probíhající soudy a zákon o poskytování informací vyjadřovat nechce. Jádrem dohody mělo být, že Ivan Prchal se za finanční odškodnění 1,6 milionu korun vzdá všech soudních sporů, které s městem vede a celá kauza tím bude jednou provždy uzavřena. Na dohodu však zastupitelé nakonec nekývli. Pro byl jen starosta.

Starosta Oldřich Jedlička zdůraznil, že důvodem předložení dohody zastupitelstvu je výše částky, jejíž vynaložení není v pravomoci rady města, ale právě zastupitelů. „Ačkoliv plnění úkolů zaměstnavatele vůči tajemníkovi je v pravomoci starosty, předkládá se tato dohoda zastupitelstvu, neboť v případě schválení je tam taková částka, že rozpočtové opatření je v pravomoci zastupitelstva,“ vysvětlil starosta.

Několik žalob

Bývalý tajemník Ivan Prchal podal na město několik žalob. „V současné době jsou vedeny proti městu Žamberk soudní spory týkající se pracovněprávních vztahů, a to spor o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, spor o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru a spor o doplatek osobního příplatku,“ shrnul starosta.

Dohoda byla zpracována podle návrhu bývalého tajemníka a zcela vyhovuje jeho požadavkům. „Touto dohodou by byly sporné vztahy narovnány,“ upřesnil Jedlička.

Funkce tajemníka je na žamberském městském úřadě neobsazená už rok a deset měsíců, od října 2017. Do opakovaného výběrového řízení se podle starosty nikdo nepřihlásil. A to je i důvodem, proč se vedení města rozhodlo přistoupit na návrh protistrany a letitý spor smést ze stolu dohodou o narovnání. Neobsazení pozice tajemníka ochromuje každodenní chod radnice.

„Nelze vyloučit, že nejistota v obsazení funkce tajemníka bude v případě soudního řešení pokračovat ještě delší dobu, podle odhadu našeho právního zástupce v řádu jednoho až tří let,“ vysvětlil Jedlička.

Na zasedání bylo patrné, že se zastupitelům do diskuze nechtělo. S protinávrhem, aby zastupitelé o navržené dohodě hlasovali až na zářijovém zasedání přišla Jiřina Jirešová (Žamberská demokratická koalice). „Nechápu, proč bych teď měla dát někomu dva miliony korun, když za měsíc soud buď potvrdí, že výpověď byla správná, anebo nepotvrdí. Myslím, že po tomto stání máme možnost se s panem tajemníkem dohodnout,“ podivovala se zastupitelka. Ani protinávrh ale zastupitelé neschválili.

Podle radní Hany Chvátilové (ŽDK) by přijetí dohody znamenalo, že město přiznává vinu. „Pěší zóna je dítě pana Prchala. Nedá se to dokázat, ale kdyby netlačil na pilu, tak se to nikdy tímto způsobem nerozběhlo. V době, kdy měl služební povinnost nahlásit obavy, které viděl, šel politickou cestou, což by tajemník neměl. Město to stálo 20 milionů, taky je nevymáháme,“ uvedla.

Narazila tím na deset let starou kauzu, kdy při rekonstrukci pěší zóny došlo ke zmanipulování veřejné zakázky. Výběrové řízení vyhrála firma spjatá s tehdejším místostarostou Ryanem Strnadem. Zakázku předraženou o sedm milionů realizovala pro vítěznou firmu společnost, kterou hodnotící komise vyřadila. Město přišlo o dotaci a muselo zaplatit pokutu 210 tisíc korun. Bývalý tajemník Ivan Prchal upozornil na pletichy, za které skončil místostarosta Strnad na pět let za mřížemi.