Kamiony projíždějící středem města, které se při vjezdu na náměstí sotva vyhnou – to je každodenní realita Žamberka. „Už dávno tu měl být obchvat. Problém samozřejmě nemají jen náklaďáky a autobusy, ale také chodci, kteří mají často co dělat, aby přešli,“ vysvětlil svůj postoj Petr Uhlíř, jenž městem každý týden projíždí.

Odlivu lidí z centra se však někteří obávají. „Situace na náměstí samozřejmě není ideální, je tam velký provoz. Na druhou stranu se může stát to, co nastalo, když se dokončil obchvat ve Vamberku. Ve městě je teď úplně mrtvo,“ upozornil Štěpán Hubálek, který žije v jedné z nedalekých obcí.

7200 aut denně

Poslední měřená data z roku 2017 však ukazují, že Žamberk objektivně zvýšenou dopravní zátěží netrpí.

„Mezi obce s rozšířenou působností s nejnižší intenzitou silniční dopravy v kraji se řadí Králíky a Žamberk,“ podotkl Petr Dědič z Českého statistického úřadu. Denně tudy projede zhruba 7200 osobních a nákladních aut. Oproti tomu Vysokým Mýtem podle posledního měření projede více než 18 tisíc aut.

To je ale pouze řeč čísel. Druhou stranou je faktická situace zdejšího průtahu městem. Nepříliš široká silnice se přes centrum z hlediska pěších chodců nebezpečně klikatí a hlavně průjezd napříč náměstím skýtá pro všechny účastníky provozu mnoho rizik. Státovka tu připomíná spíš rušnou městskou ulici než hlavní spojnici Hradce Králové s Ostravou.

Podle náměstka hejtmana pro dopravu Michala Kortyše se nyní pro Žamberk připravuje studie. „Ředitelství silnic a dálnic v srpnu obdrží technickoekonomickou studii obchvatu, která má prokázat, zdali bude stavba po ekonomické stránce efektivní. V případě kladného výsledku se stane jedním z podkladů pro projekt,“ řekl Kortyš.

Záměr by pak měla schvalovat Centrální komise Ministerstva dopravy. „Cesta k případné výstavbě je ještě daleká,“ podotkl Kortyš.

Výsledek studie očekává také zastupitelstvo města. „Hotovo by mělo být koncem srpna,“ zmínil starosta města Oldřich Jedlička, který se přiklání k výstavbě obchvatu.

Dlouhodobým podporovatelem obchvatu Žamberka je poslanec Martin Kolovratník. „Za mě to má na tisíc procent smysl. Průjezd kamionů přes náměstí považuji za neúnosný a špatný pro místní obyvatele,“ uvedl Kolovratník.

Doprava houstne

Doprava ve městě houstne nejen kvůli rozvoji firem na Žamberecku, ale svou roli zde hraje také nedaleká automobilka v Kvasinách. Pokud by navíc Polsko dotáhlo své plány na výstavbu dálnice z Vratislavi S8 ke Králíkům, dá se očekávat zvýšený nárůst provozu nejen na Lanškrounsku, ale také na Žamberecku.

Ačkoliv se o obchvatu mluví už od dlouhé desítky let, trasa byla zanesena do zásad územního rozvoje Pardubického kraje teprve v roce 2010. Navržený obchvat by měl navíc propojit stávající silnice ve směru na Vamberk, Ústí nad Orlicí, Letohrad a Jablonné nad Orlicí, aby se tranzit vůbec nemusel dostat do centra města.

Téměř devítikilometrová trasa by měla vést přes katastrální území obcí Helvíkovice, Žamberk, Dlouhoňovice, Lukavice a Líšnice.