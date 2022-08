Pardubický kraj počítá s tím, že do výstavby letohradské tělocvičny investuje 80 milionů korun. „Při projektování se však ukazuje, že by částka, pokud by nedošlo k uklidnění situace na stavebním trhu, tento limit s velkou pravděpodobností přesáhla,“ varoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Podle něj však kraj a město navzdory nepříznivé ekonomické situaci hledají cestu, jak tělocvičnu postavit.