Dobrovolní hasiči získali novou techniku

Orlickoústecko, Svitavsko - Uspěli v anketě, za získané peníze pořídili novou techniku.

Dobrovolní hasiči z Poličky, Dolní Dobrouče, Morašic a Březin mají díky umístění na prvních místech v sedmém ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku novou zásahovou techniku, kterou si pořídili z finančních darů, které obdrželi společně s oceněním.

Každý rok je v anketě oceněno třicet jednotek a sborů dobrovolných hasičů. Jednotky jsou oceňovány za profesionálně provedené zásahy a sbory za preventivní a výchovnou činnost.

Hasiči z Poličky si za 80 tisíc pořídili nové zásahové přilby. „Protože polovina členů jednotky je vybavena staršími typy přileb, rozhodli jsme se na základě zásahu, se kterým jsme vyhráli anketu, pořídit nový typ. Starší přilby nechránily uši a bylo štěstí, že hasiči zasahující u výše zmíněného zásahu byli vybaveni novým typem přileb a díky tomu jim tlaková vlna nepoškodila sluch,“ upřesnil velitel jednotky Lukáš Schauer.

K finanční ceně obdrželi také zásahový tablet, profesionální přenosnou vysílačku a motorovou pilu, která jednotce umožňuje vyjíždět k odstraňování důsledků silných poryvů větru současně na dvě místa.

Náročný zásah

„Účast a umístění v anketě Dobrovolní hasiči roku pro nás znamená hodně. Chtěli jsme prezentovat zásah, který byl pro jednotku dost zásadní, ke kterému nedochází každý den. Hlavně zranění zasahujících hasičů bylo pro psychiku dost náročné. Účastí v anketě jsme chtěli ukázat veřejnosti, jaká může být práce dobrovolných hasičů, že nikdy nevíme, co se může přihodit. Proto jsme byli velice rádi, když jsme se dostali mezi pět vybraných zásahů v kategorii a vítězství pro nás byla pomyslná třešnička na dortu“, dodal Schauer.

Obdobně ocenění vnímají hasiči z Dolní Dobrouče, kteří v anketě obsadili třetí místo a získaných čtyřicet tisíc využili na pořízení nových hydraulických nůžek, které jsou velkým pomocníkem při vyprošťování.

Ze sborů se v Pardubickém kraji na druhém místě umístili dobrovolní hasiči z Morašic, kteří finanční dar ve výši pětapadesát tisíc korun využili na pořízení nové požární nádrže, proudnic, hadic a nůžkového stanu, které využívají všechna družstva sboru.

„Jsme velice rádi, že jsme měli možnost zúčastnit se ankety. Získané ocenění a podpora veřejnosti nás přesvědčila, že práce dobrovolných hasičů má smysl, přispívá ke zkvalitnění veřejného života a je nedílnou součástí integrovaného záchranného systému,“ uvedla členka morašického sboru Květa Dvořáková.

Sbor dobrovolných hasičů Březiny si za finanční odměnu pořídil dvě vycházkové uniformy pro vedoucí mladých hasičů, sadu hadic na požární útoky jak pro jednotku, tak pro mladé hasiče na soutěže. Hadice najdou využití i při letošním ročníku Noční hlídky. Totéž platí i pro speciální košová nosítka, která jsou poslední zakoupenou položkou. Ta po soutěži najdou využití u jednotky a budou tak sloužit pro výcvik i pro zásahy a transporty zraněných osob.

Z věcných darů získali vysílačku a ledkové světlo, které se také rozhodli dát do užívání jejich jednotce.

„Účast v této anketě a to, že nás odborná porota vlastně již podruhé vybrala do finálové pětice je pro nás obrovským oceněním a důkazem toho, že práce a čas, který této akci všichni dáváme, má smysl. Musím říci, že pro nás je opravdu velkým impulzem do další činnosti právě výběr vyhodnocení odbornou porotou. Celkové třetí místo, které jsme získali díky hlasování veřejnosti, bylo potom tou pomyslnou třešinkou a moc si toho vážíme“, dodal náměstek starosty sboru Pavel Říha.

Mezi dobrovolnými jednotkami Jihomoravského kraje se na třetím místě umístili hasiči z Velkých Opatovic. Jevíčští hasiči skončili v Pardubickém kraji čtvrtí. Přihlašování jednotek a sborů do letošního ročníku ankety začne už v dubnu.