Dobrodruzi dojeli jako první Češi na jawě na Rudé náměstí

Moskva/ Choceň - Martin Gregor a Michal Franc z Orlickoústecka dorazili jako první Češi do Moskvy na Rudé náměstí na starých pionýrech.

Dvojice dobrodruhů na fichtlech dosáhla svého cíle. Jako první Češi stanuli na Jawách Martin Gregor a Michal Franc na Rudém náměstí v Moskvě. Prezidenta Putina sice nenavštívili, ale nahlédli aspoň do oken jeho kanceláře. Ujeli už téměř čtyři tisíce kilometrů. Prohlédli si Auroru a pokračují v cestě po Rusku.

„Tak jsme ty naše jawičky dostali na Rudé náměstí a splnili hlavní cíl cesty. Kamarád Alex nás provedl po Moskvě. Vzal nás taky do Kremlu, takže jsme mohli nakouknout do oken Vladimírovy kanceláře,“ píší z Ruska Michal a Martin.

V Moskvě se potkali s nejstarším ruským motorkářským klubem, s Nočními vlky. „Pozvali nás do svého baru Sexton. Ukázali nám úžasný bar ve stylu Mad Maxe (Šílenýho Maxe) i své zázemí, kam se podívají jen lidé, kterým důvěřují. Jsme jedni z mála lidí, co si to vše mohli taky fotit a točit,“ dodává Michal Franc.

Z Moskvy pokračovali cestovatelé do Petrohradu, kde na ně čekal český průvodce Petr, který v Petrohradu žije už několik měsíců.

Staré jawy ze sedmdesátých let už mají něco za sebou. Martin Gregor věděl, proč s sebou pro jistotu veze celý motor. Minulý týden se jim hodil. Jeden ze strojů měl problémy, a tak museli dobrodruzi přistoupit k „operaci“ a motor vyměnit. „Na celé dopoledne jsme měli o zábavu postaráno,“ podotýká Michal Franc.

Cestovatelé na historických strojích mají za sebou skoro čtyři tisíce kilometrů a ještě je čekají necelé dva týdny na cestě.

Z Chocně vyjeli 1. června a počítali, že ujedou okolo 5500 kilometrů. Domů se chtějí vrátit v prvním červencovém týdnu.