Zvýšení spojů na trati Dolní Lipka – Hanušovice, to je téma, o kterém v současnosti jedná Pardubický a Olomoucký kraj.

„Spoje bychom přidávali především z důvodu zvýšeného zájmu turistů během letního období. Trasa z Dolní Lipky do Hanušovic skýtá krásné přírodní scenérie a z hlediska turistického ruchu má potenciál, kterého by byla škoda nevyužít,“ vysvětlil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Od příštího roku by se tak během léta mohli nejen turisté z Dolní Lipky do Hanušovic dopravit každý den.

„Pokud se podaří dojednat spolupráci s Olomouckým krajem, kam Hanušovice spadají, nebrání nic tomu, aby se vlaky vydaly na trať. Pokud uspějeme, ve všední dny by tu mohly jezdit další tři páry vlaků, o víkendech pak čtyři,“ informoval náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Pardubickému kraji náleží na trase deset kilometrů, dalších dvanáct kilometrů má kraj Olomoucký.